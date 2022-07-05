Балтфлот сообщил о начале учений морской авиации

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Летно-тактическое учение (ЛТУ) с экипажами вертолетов морской авиации Балтийского флота началось в Калининградской области, сообщили в понедельник в пресс-службе БФ.

"В плановом учении принимают участие более 20 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации Балтийского флота", - сообщили в пресс-службе.

Там отмечают, что к учению привлечен весь летный и инженерно-технический состав подразделений смешанного вертолетного полка морской авиации флота, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

"В рамках ЛТУ экипажи производят поиск подводных лодок с использованием опускаемых гидроакустических станций, пуски управляемых и неуправляемых авиационных ракет различных классов, стрельбу из пушечного вооружения вертолетов, сбрасывают торпеды и бомбы весом от 100 до 500 кг, отрабатывают элементы маневрирования в ходе воздушного боя, а также заход на цели в условиях применения условным противником средств радиоэлектронного подавления", - сообщили в БФ.