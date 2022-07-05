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Интерфакс-АВН

Инновационная продукция холдинга "Швабе" представлена на выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС- Холдинг "Швабе" демонстрирует на открывшейся в Екатеринбурге выставке "Иннорпром-2022" металлодетектор, тепловизоры, макет концентратора кислорода, спецавтомобиль скорой помощи собственного производства и десятки других оптических и оптико-электронных изделий, сообщает пресс-служба холдинга.

"На объединенном стенде Ростеха представлена российская продукция, выпускаемая на предприятиях "Швабе" в том числе в рамках программы импортозамещения. Здесь можно увидеть, как на практике работают тепловизоры, гиперчувствительный арочный детектор для контроля доступа на проходных различных учреждений и обнаружения запрещенных предметов на теле человека, а также другие разработки", - сказано в пресс-релизе, распространенном в понедельник.

В сообщении приводятся слова генерального директора холдинга "Швабе" Алексея Патрикеева, который отметил, что в рамках выставки холдинг показывает собственные разработки и планирует провести ряд встреч и переговоров о сотрудничестве. "Благодаря совместной работе будет рассмотрен целый комплекс важных вопросов в части решения стратегических задач отрасли", - сказал он.

По информации пресс-службы, в этом году у холдинга три ключевых экспоната. Первый - автомобиль скорой помощи от "Швабе-СпецАвто" и "Швабе-Москва" класса "А" Niva Legend 4x4 Prima, собранный специально для передвижения врачей и транспортировки пациентов в сельской местности и по бездорожью.

Здесь же среди приоритетных проектов показан арочный металлодетектор Лыткаринского завода оптического стекла. Комплекс оснащен потоковым тепловизором и предназначен для выявления на человеке металла весом от грамма и определения уровня его температуры тела в местах массового скопления людей - аэропортах, школах, на вокзалах.

"Другой ключевой экспонат от "Швабе" - макет концентратора для подачи чистого кислорода пациентам в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и операционных блоках. Эта разработка, реализуемая Загорским оптико-механическим заводом холдинга совместно с компанией "Медикал Технолоджис", позволит врачам получать медицинский газ самостоятельно, что обеспечит независимость от сторонних поставщиков", - отмечается в сообщении.

Еще один центральный проект в экспозиции этого года - триэдры - это высокоточные уголковые отражатели, которые применяются в метрологии, для юстировки оптических систем, ранжирования лазерной аппаратуры и других устройств с подвижным источником. Их производство налажено на Красногорском заводе имени С.А.Зверева в рамках мероприятий по импортозамещению.

Кроме того, холдинг представляет фотообъективы "Зенитар" 2,8/60ЕА и "Селена" 1,9/58 КМЗ, которые отличаются сверхчувствительностью и функцией управляемого боке, а также различные образцы медицинской и светотехнической продукции Уральского оптико-механического завода имени Э.С.Яламова.

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