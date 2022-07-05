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В Финляндии задумались о заборе на границе с Россией

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Финско-российская граница неподалеку от населенного пункта Вайниккала
Финско-российская граница неподалеку от населенного пункта Вайниккала.
Источник изображения: © flickr.com / Tammisto

Эстония строит забор, в Норвегии границу контролирует армия — изменит ли членство Финляндии в НАТО систему охраны ее границы?

После вступления Финляндии в НАТО ее граница станет частью восточных рубежей альянса, пишет портал MTV. В пограничном ведомстве страны задумались о строительстве забора.

Петтери Саволайнен (Petteri Savolainen), Сари Корпела (Sari Korpela)

В сравнении с ближайшими странами — членами НАТО, то есть с Эстонией и Норвегией, у Финляндии очень протяженная сухопутная граница с Россией. В настоящее время пограничный контроль регулируется правилами ЕС, которые определяют общие нормы для своих государств-членов. Однако пограничный контроль осуществляется в каждой стране по-разному.

"В Норвегии сухопутную границу контролирует армия, в Эстонии — силы полиции и пограничного контроля. Нас регулярно проверяют на уровне ЕС, контроль за внешними границами должен соответствовать определенным стандартам. В этом смысле мы уже сотрудничаем со странами — членами альянса", — говорит Матти Питкяниттю (Matti Pitkäniitty), начальник отдела международного сотрудничества Пограничного ведомства.

НАТО не диктует странам-участницам условия пограничного контроля

Питкянииттю все же не думает, что вступление Финляндии в НАТО может повлиять на пограничный контроль страны. По его мнению, НАТО вряд ли будет требовать от Финляндии изменений в вопросах охраны границы.

"Пограничный контроль — не главная задача НАТО. Альянс не указывает, как участникам охранять свои границы. Сейчас НАТО обдумывает свой стратегический концепт и то, как альянсу следует в дальнейшем отвечать на разные угрозы".

Сейчас Эстония строит забор на границе с Россией. Строительство забора должно завершиться в 2026 году. В Финляндии тоже уже задумались о заборе, например, в случае, если Россия будет систематически направлять через границу большие потоки людей.

Забор не решит всех проблем

По словам Питкянииттю, забор не решит всех проблем, но на каком-то этапе его можно будет использовать как дополнительный инструмент для контроля за работой границы.

"Забор — лишь один элемент, который сможет усилить пограничный контроль, однако было бы ошибкой считать, что забор станет непреодолимым препятствием на протяжении всей границы или что строительство забора решит все проблемы. Но забор все же даст нам дополнительное время и улучшит нашу реакцию при возникновении сложных ситуаций, позволит контролировать движение через границу и создаст условия для того, чтобы наших ресурсов было достаточно", — говорит Питкянииттю.

Он также напоминает, что протяженность финско-российской границы составляет 1340 километров.

"В Пограничном ведомстве работает 2800 человек. Если мы перебросим всех наших людей на границу, на километр у нас не будет и двух человек".

"У нас очень ограниченные ресурсы, при таком раскладе после окончания рабочего дня граница будет пустовать. Нам нужны способы, которые сделают наши ресурсы достаточными", — говорит Питкянииттю.

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