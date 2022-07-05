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ЦАМТО

Греция направила США запрос о закупке истребителей F-35 "Лайтнинг-2"

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Американский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain Staff Sgt. Madelyn Brown

ЦАМТО, 4 июля. Как заявил на саммите НАТО в Мадриде премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, Греция подготовила и отправила в США официальное письмо с запросом о поставке истребителей F-35 "Лайтнинг-2" американского производства.

Греция намерена приобрести эскадрилью F-35 с опционом на поставку еще одной с целью усиления Военно-воздушных сил на фоне роста напряженности в отношениях с соседней Турцией. Согласно изложенным в запросе требованиям, поставка самолетов должна быть выполнена в 2027-2028 гг.

Находящееся у власти в стране консервативное правительство Греции активизировало реализацию программ модернизации Вооруженных сил Греции перед лицом угроз со стороны Турции. Ранее были подписаны многомиллиардные контракты с Францией на поставку истребителей "Рафаль" и фрегатов "Белхарра".

В 2020 году премьер-министр обнародовал амбициозную программу закупок вооружений на фоне противостояния с Турцией.

Турецкие власти обвиняют Грецию в размещении войск на островах Эгейского моря в нарушение мирных договоров, заключенных после Первой и Второй мировых войн. Афины утверждают, что войска размещены в ответ на присутствие турецких подразделений, самолетов и десантных кораблей на противоположном берегу.

В этом году К.Мицотакис заявил, что существует "срочная потребность" в модернизации ВВС страны, которые регулярно участвуют в имитации воздушных боев с турецкими самолетами в воздушном пространстве Эгейского моря, оспариваемом Анкарой.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года руководитель офиса программы истребителя F-35 Министерства обороны США вице-адмирал Матиас Винтер впервые назвал Грецию в числе пяти новых потенциальных покупателей F-35A. Обсуждение возможности закупки около 20 самолетов премьер-министр Греции К.Мицотакис инициировал в ходе визита в США в январе 2020 года. Переговоры на различных уровнях продолжались в течение последних двух лет. В мае после очередного визита в США К.Мицотакис заявил, что Греция активизирует процедуру закупки F-35. Ранее, 12 мая, парламент Греции ратифицировал новое двустороннее соглашение об оборонном сотрудничестве с США.

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