Главу МИД Украины насмешил прием Швеции и Финляндии в НАТО

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью LB.ua выразил мнение, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО должно позитивно сказаться на планах присоединения "незалежной" к альянсу.

При этом, чиновник констатировал, что не рассчитывает на положительное решение этого вопроса в ближайшей перспективе. Он обвинил блок в использовании двойных стандартов и поинтересовался, как теперь члены НАТО будут обосновывать отказ в приеме Украины в организацию.

Ниже публикуется фрагмент интервью.

***

LB: Европейский союз открыл двери, и мы даже вставили туда ногу. Когда мы сможем открыть двери в НАТО? И будем ли мы открывать двери в НАТО?

Дмитрий Кулеба: Не вижу сейчас предпосылок для изменения Альянсом политики по членству Украины. То есть я ожидаю, что в ближайшее время со стороны НАТО продолжатся подтверждения, что двери открыты, и решение Бухарестского саммита остается в силе. Украина так же остается на треке евроатлантической интеграции, но я не вижу потенциала в ближайшей перспективе, чтобы НАТО изменила свою позицию подобно Европейскому союзу и начала делать конкретные вещи по обеспечению вступления Украины в альянс.

По состоянию на 24 февраля НАТО была в продвинутой позиции относительно ЕС, потому что в НАТО было по крайней мере решение, что Украина станет членом альянса, а в ЕС не было даже европейской перспективы для Украины. За последние четыре месяца Европейский союз просто вырвался вперед, и уже ушел на второй круг, а НАТО осталась на прежней позиции.

– Почему?

– Что такое НАТО? Это, в принципе, с точки зрения управленческой модели, – классическая международная организация. Вот Европейский союз не является классической организацией: есть Еврокомиссия, которая имеет свою волю, так она не является независимой от воли государств-членов, но там другая система балансов.

НАТО – классическая история. Генсек, которого я очень уважаю, очень крутой лидер, благосклонный к Украине, я ему благодарен за то, что он сделал как генеральный секретарь НАТО в пределах своих возможностей. Есть НАТО, как объединение стран, которые принимают решения консенсусом. Так вот, ими, по моему мнению, было принято неформальное решение: для того, чтобы Россия не использовала аргумент о том, что она находится в конфликте с НАТО, альянс не будет на передовых ролях в поддержке Украины.

Вместо этого была создана так называемая coalition of the willing – коалиция тех, кто желает поддерживать Украину – и многие из членов этой коалиции являются членами НАТО. И вот они оказывают конкретную помощь.

– Когда вы смотрели новости о том, как Финляндию и Швецию берут в НАТО, не почувствовали горечи, что мы бы должны были быть на их месте?

– Я, наоборот, улыбался. Улыбался по двум причинам. Во-первых, я рад за шведов и финнов, а во-вторых, весь нарратив, все, что нам рассказывали отдельные партнеры о том, почему нельзя брать Украину в НАТО, был просто обнулен членством Швеции и Финляндии. Нам же говорили: "Мы же не можем идти вперед на границу, у нас будет общая граница с Россией. Вы чего, это же Россия, эгегей, эскалация". Пожалуйста, у них теперь две тысячи километров общей границы, и НАТО будет стоять у ворот Петербурга. То есть эти все аргументы о том, почему нельзя брать Украину в альянс, обнулились. Это то, о чем мы постоянно говорили, что все это они придумали просто для того, чтобы оправдывать свое нежелание нас интегрировать. Третье – это собственно поведение самой России, которая грозила пальцем, говорила: "Нет-нет, ни при каких обстоятельствах, вы что, НАТО...". Полгода назад Россия требовала, чтобы НАТО откатилась к границам 1997 года. А через полгода НАТО подкатила к Санкт-Петербургу. И что сказали русские?

– Ничего.

– Они сказали: "Проблем нет – так случилось, вот Украина – проблема. А то, что у нас теперь НАТО в Финляндии, – это не проблема". Это дает сильный аргумент объяснять, что собственно будет. Нам говорили: "Если мы вас возьмем, то Россия пойдет на эскалацию".

– Куда уж дальше.

– Это понятно, этот аргумент был выбит 24-го февраля, но теперь и собственно аргумент России... все нормально: русские съели, пережевали и сидят себе молча. Вот и вся история.

– Швецию и Финляндию взяли в НАТО без ПДЧ. Это значит, что теоретически, если нам удастся открыть эту дверь, мы тоже сможем?

– Ой, господи... ПДЧ на Украине превратилось в религию. Никто рационально к этому не относится, все просто: "ПДЧ".

– Новые члены НАТО получали план действия по членству.

– Так и большинство нынешних членов Европейского союза прошли путь с обретением статуса кандидата за годы, а мы прошли за несколько месяцев. Жизнь же не линейная. Есть классические схемы, но они не являются универсальными, они не применяются ко всем случаям жизни.

Безусловно, вступление Швеции и Финляндии демонстрирует, что ПДЧ не является единственным путем, о нем вообще все забыли. ПДЧ Швеции и Финляндии на самом деле устроила Турция. (Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО в обмен на ряд условий, среди которых – отмена на экспорт оружия в Турцию. – Прим. LB.ua). Выписала ПДЧ, они подписались, договорились, и вступили в НАТО. Правильно, кстати, сделав, потому что интересы национальной безопасности, существование твоего государства важнее чего угодно.

– Украинские власти в принципе очень критично высказываются о НАТО, и вы в том числе. Вы даже говорили в одном интервью, что "начали поступать сигналы из НАТО, что надо смягчить позицию. Что не надо говорить, что НАТО разочаровала или ничего не сделала, и тому подобное".

– Я сказал, что на макроуровне с 24-го февраля НАТО не сделала глобально ничего для Украины. НАТО обиделась, я их прекрасно понимаю. Я бы тоже обиделся, если бы обо мне такое сказали. Но я попросил нашего посла: "Пойди и спроси, что конкретно НАТО как альянс сделала для Украины, начиная с 24 февраля этого года. Не как союзники, а как институция".

– Это же просто объединение членов. В НАТО, как в международной организации, нет складов с оружием.

– Возвращаю вас к тому, о чем мы говорили. То есть НАТО – это три составляющие. Это лидерство, генсек, секретариат плюс военный штаб, то есть военное крыло, и государства-члены. НАТО ничего большого как организация, не сделала. Это правда! Сейчас они приняли новый комплексный план по Украине. Это реструктуризация предыдущих программ. Супер. Если это все заработает так, как говорится, я буду рад. Я выйду и скажу: "НАТО сделала большое дело".

– Я все равно не могу одну вещь понять: члены Европейского союза и НАТО – это одни и те же страны, за исключением США, Великобритании и Турции, которые достаточно лояльны к нам. Почему НАТО как организация ведет себя так?

– Пусть история все расставит по своим местам. Я хочу сказать сейчас только одно: НАТО – это важная история, мы абсолютно за членство, и мы за то, чтобы Европа была спокойным и безопасным местом. Но после 24-го февраля надо снять все эти розовые очки. В конце концов, нет альтернативы полной интеграции Украины в Запад. А Запад – это, в частности, и Североатлантический альянс. Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступили. Теперь интересно послушать, как вы теперь будете обосновывать, почему Украину нельзя брать.