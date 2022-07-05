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Военное обозрение

Великобритания завершает обучение украинских военных применению РСЗО M270B1 и 105-мм гаубиц L118

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания завершает обучение украинских военнослужащих, в ближайшее время "сотни" обученных применению западных вооружений украинских солдат возвратятся на Украину, чтобы противостоять "российской агрессии". Именно в таком ключе британская пресса сообщает о проходящих на британской территории занятиях представителей ВСУ.

Если отбросить всю шелуху про "защиту демократии", отражении "российской агрессии" и "победы Украины", то в остатке окажется, что в графстве Уилшир на юго-западе Англии завершается обучение украинских военнослужащих применению РСЗО M270 MLRS и 105-мм легких гаубиц L118/L119. Сообщается, что обучение идет уже несколько недель и через него уже прошли "сотни" украинских солдат. Точное количество обучаемых не приводится, в тексте так и указывается - "сотни". Ранее сообщалось, что через курсы подготовки применению гаубиц пройдут 230 представителей ВСУ, каждый курс будет длиться одну неделю.

Всего Великобритания передаст Украине три РСЗО M270B1 и боеприпасы для них. M270B1 - это усовершенствованная британская версия американской РСЗО M270, оснащенная улучшенной защитой. Установка способна наносить удары на дальность до 80 км при использовании боеприпасов M31A1.

Также Великобритания закупила для Украины 50 легких гаубиц L-118. Орудие было разработано в Великобритании для замены устаревших 105-мм гаубиц М56. На вооружение гаубица была принята в 1974 году. Выпускалась в двух вариантах: L-118 с обычным стволом и L-119 с укороченным. Дальность стрельбы гаубицы L-118 обычным осколочно-фугасным снарядом - 17,2 км, активно-реактивным - 20,5 км. Вес гаубицы 2,3 тонны, расчет 5-7 человек. В ходе последней модернизации орудие получило лазерную инерциальную артиллерийскую систему прицеливания LINAPS (Laser Inertial Navigation Artillery Pointing System). В настоящее время орудие снимается с вооружения армий и заменяется более современными системами.

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Страны
Великобритания
США
Украина
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