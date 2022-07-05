Вот как Россия "поможет" Украине вступить в ЕС

Флаги Евросоюза и Украины на фоне памятника Тарасу Шевченко во время протестов в Киеве.

"Моральная поддержка" ЕС Украины скрывает страну, охваченную проблемами

Европа "морально поддерживает" Украину и обещает ей вступление в ЕС. При этом европейцы согласны с тем, что это произойдет нескоро. Сперва Киев должен провести реформы. Их успех зависит в том числе и от России, считает автор статьи.

Недавно председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о решении предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС. Украина подписала заявку на членство в ЕС 28 февраля и была одобрена Евросоюзом в качестве кандидата за 115 дней, что намного меньше времени, которое понадобилось другим странам-кандидатам из Центральной и Восточной Европы.

Очевидно, Евросоюз рассматривает этот вопрос как форму "моральной поддержки". Это на самом деле является четким сигналом для России. Он говорит Киеву: "Ты наш европейский брат", а Москве: "Украина тебе не товарищ".

Последнее сообщение намного важнее — как сигнал Москве, что Европейский союз не отступит из-за российско-украинского конфликта.

Для стран, которые хотят вступить в ЕС, это имеет большое значение. Например, для Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово, Северной Македонии и Сербии на Западных Балканах — все они стремятся стать членами Евросоюза и имеют традиционные связи с Россией.

Однако европейское общество в целом согласно с тем, что Украине еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем она действительно сможет стать членом ЕС, поскольку страна должна провести внутренние реформы в соответствии со стандартами Евросоюза. Критерии оценки включают наличие в стране стабильной демократической системы, соблюдения прав человека и свободной рыночной экономики. Они также включают в себя укрепление верховенства права и улучшение прав человека. При этом успех этих действий зависит от того, смогут ли Россия и Украина наконец прийти к мирному соглашению. ЕС не будет снижать эти стандарты только потому, что это Украина. Проблемы, связанные с этими критериями, являются теми же причинами, по которым такие страны, как Швеция, Дания и Нидерланды, выступают против принятия Украины в Евросоюз.

На самом деле Украина все еще восстанавливается после "холодной войны", и борьба с проблемами наследия этой войны неизбежно сопряжена с геополитическими рисками.

"Моральная поддержка" ЕС Украины — это стимуляция проевропейских фракций, но что она означает для пророссийских фракций? Даже если конфликт закончится, я боюсь, что раскол в ближайшее время не исчезнет.

После распада Советского Союза Украина столкнулась с проблемами не только из-за вмешательства внешних сил, которые повлияли на перестройку ее политической структуры, но и из-за тяжелого бремени "холодной войны", которое сдерживало ее внутренние реформы.

Коррупция на Украине стала причиной многих беспорядков. Правительству также не хватает способностей и сил для решения проблем меньшинств.

С момента обретения независимости украинцы постоянно демонстрировали стремление стать частью Европы, в то же время усиливалось давление на этнических русских внутри страны. Это стало причиной появления возможности вмешательства внешних сил.

Сравнение с соседней Польшей отчетливо демонстрирует, в чем заключаются проблемы Украины. Задолго до того, как ЕС принял решение о расширении на восток, Польша приступила к урегулированию вопросов границ и меньшинств, а именно территориальной целостности суверенного государства и защиты культурных прав меньшинств.

Украина сегодня не имеет тех возможностей, которые были у Польши в то время для решения этих проблем.

Более того, любой политический выбор для Украины сегодня приходится делать между интеграцией с ЕС и с Россией из-за острой конфронтации двух могущественных соседей.

Холодная война, казалось бы, закончилась, но ее тень все еще падает на Украину.

У других малых и средних стран, которые собираются вступить в ЕС, аналогичные проблемы, и было бы наивно думать, что интеграция с Европой приведет к великому национальному согласию внутри этих держав.

Внимание к этим вопросам необходимо, поскольку Азия сталкивается с все более активным вмешательством европейских стран, особенно членов НАТО во главе с Соединенными Штатами, и их стремлением к контролированию структуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Автор: Дин Ган (Ding Gang) — старший редактор "Жэньминь жибао" и старший научный сотрудник Института финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете.