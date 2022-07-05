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Военное обозрение

Турция провела испытания новой противокорабельной ракеты Atmaca с берегового ракетного комплекса

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Источник изображения: topwar.ru

Турция продолжает испытания новой противокорабельной ракеты Atmaca национальной разработки, но теперь в варианте берегового ракетного комплекса. Как сообщили в Минобороны Турции, испытания признаны успешными.

Согласно сообщению, испытания ПКР Atmaca с берегового подвижного ракетного комплекса прошли 2 июля по военном полигоне в районе Синопа. Подробности не приводятся, но заявляется, что ракета успешно поразила морскую цель в акватории Черного моря. Наземная установка имеет четыре пусковых контейнера и размещается, что примечательно, на шасси российского "КамАЗа" (8Х8).

Стоит отметить, что высокоточная противокорабельная крылатая ракета Atmaca ("Ястреб") была принята на вооружение ВМС Турции в прошлом году, заключительные испытания были проведены в июне 2021 года. Ракета во время испытаний впервые успешно поразила морскую цель в виде корабля, подтвердив заложенные характеристики. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал новую ракету "стальным мечом родины"

ПКР Atmaca разработана компанией Roketsan совместно с компанией Aselsan по требованию ВМС Турции. Первая отвечает за разработку самой ракеты, вторая - за систему управления и активную радиолокационную головку самонаведения.

Новая ПКР дозвуковая, оснащается турбореактивным двигателем Safran (Turbomeca) TR140 и твердотопливным стартовым ускорителем. В дальнейшем двигатель должен быть заменен на турецкий малогабаритный турбореактивный двигатель KALE 3500. Боевая часть - осколочно-фугасная весом 250 кг.

Внешне турецкая ракета похожа на американскую ПКР Harpoon, отличие только в конструкции рулей и стабилизаторов. Даже пусковые установки для Atmaca напоминают американские. Ракета оснащена активной радиолокационной ГСН, а также блоком инерциально-спутникового наведения и аппаратурой двухсторонней передачи данных. Заявленная дальность поражения - 250 километров.

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Страны
США
Турция
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Aselsan
Roketsan
Safran
Персоны
Эрдоган Реджеп
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