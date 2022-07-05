Американский обозреватель прогнозирует США второе крупное поражение после Афганистана

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Соединенные Штаты рискуют потерпеть очередное за два года поражение. Победа России на Украине станет второй крупной неудачей после бегства американских военных из Афганистана. По мнению обозревателя журнала National Review Майкла Брендана Дауэрти, помощь США Украине сделает победу России еще "более крупной".

США рискуют получить второе крупное поражение за последние два года. После полного фиаско американской администрации в Афганистане, впереди маячит и поражение на Украине. И чем больше США будет прилагать усилий по оказанию помощи Украине, тем крупней будет победа России. Журналист считает, что в случае, если украинская армия не сумеет осуществить "стратегическое отступление" с Донбасса, то ее ожидает неминуемый разгром. А это будет означать и поражение Запада, включая США.

Владимир Путин сможет объявить, что одержал победу не только над националистами на Украине, но и над западными державами (...) После унижения в Афганистане это станет вторым за последние два года крупным поражением армии, финансированной и подготовленной США. И этот риск вполне реален

- заявил Майкл Брендан Дауэрти.

Тема поражения американцев на Украине в самих Штатах подается не как проигрыш США в целом, а как полное фиаско администрации Байдена, ведь и поспешное "отступление" из Афганистана произошло при демократах. Так что все неудачи на Украине республиканцы повесят на нынешнее правительство.

Между тем о разгроме украинских войск говорят все чаще, несмотря на бравурные заявления Зеленского. Даже западные СМИ, всегда однобоко освещающие боевые действия на Украине, стали признавать, что не все так радужно, как пытаются подать в Киеве. Последние события на Донбассе это только подтверждают.