Войти
Военное обозрение

Австралийское правительство решило дополнительно помочь техникой украинским военным и пограничникам

247
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На Украину прибудут 20 военных автомашин Bushmaster, 14 бронетранспортеров и другая техника из Австралии. Она входит в очередной пакет помощи, которую Канберра предоставляет Киеву.

Об этом в своем официальном заявлении сообщил сегодня премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Продукция оборонного характера будет поставлена по просьбе украинского президента Владимира Зеленского. Кроме военной техники австралийского производства, Канберра намерена внести часть средств в особый целевой фонд Североатлантического альянса. В общей сложности истратить на нужды киевских властей 74 миллиона американских долларов.

Также в рамках этого пакета австралийское правительство решило помочь техникой не только украинским военным, но и пограничникам. Канберра поможет им модернизировать аппаратуру наблюдения, повысить кибербезопасность и усилить боеспособность подразделений оперативного реагирования.

Также глава правительства Австралии разрешил беспошлинный ввоз в страну любой украинской продукции. Также Альбанезе пообещал, что в Международном суде Канберра поддержит иск, поданный Киевом против России.

На данный момент Австралия уже ввела санкции против значительного количества граждан и организаций из России и Белоруссии. В числе «пострадавших» оказались президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Белоруссия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
23.05.2022
Китай и Россия — не союзники, но их отношения не ухудшились из-за кризиса
25.02.2022
Мировая гибридная война в стратегии США и НАТО
08.02.2022
Путин и Си бросили вызов американскому миропорядку
18.11.2021
Parlamentní listy (Чехия): ведется подготовка к войне с Россией. Выход из кризиса? Аналитик Штефец и опасная ситуация в перспективе
26.12.2012
Бессрочные договоренности по РСМД
22.10.2012
Правительство заказало экспорт ГЛОНАСС
22.02.2012
Как выбраться из технологического тупика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 04:59
  • 1
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 05.07 04:47
  • 28826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.07 00:43
  • 1
Роскосмос ведет круглосуточное наблюдение за территорией Украины - Рогозин
  • 04.07 21:20
  • 3
Украинская «линия Мажино»
  • 04.07 20:25
  • 1
Танки насупили «брови Ильича»
  • 04.07 20:14
  • 5
В районе спецоперации засветились танки Т-62МВ с "Контактом"
  • 04.07 18:05
  • 142
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 04.07 16:52
  • 2
Опубликован список вузов, на базе которых будут созданы инженерные школы
  • 04.07 15:59
  • 1
Пространство борьбы расширяется и усложняется
  • 04.07 15:55
  • 2
Путин: нелегальная разведка и сегодня проводит уникальные операции
  • 04.07 14:47
  • 1
Неопытный образец: что стоит за неудачным испытанием ракеты CPS
  • 04.07 14:16
  • 2
В России объяснили важность захваченного в ходе спецоперации оружия
  • 04.07 12:14
  • 1
Германия ищет систему ПВО, способную перехватывать ракеты российского ОТРК «Искандер»
  • 04.07 11:56
  • 5
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
  • 04.07 09:12
  • 3
«Шаг доброй воли»: зачем российские войска покинули остров Змеиный