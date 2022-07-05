Австралийское правительство решило дополнительно помочь техникой украинским военным и пограничникам

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На Украину прибудут 20 военных автомашин Bushmaster, 14 бронетранспортеров и другая техника из Австралии. Она входит в очередной пакет помощи, которую Канберра предоставляет Киеву.

Об этом в своем официальном заявлении сообщил сегодня премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Продукция оборонного характера будет поставлена по просьбе украинского президента Владимира Зеленского. Кроме военной техники австралийского производства, Канберра намерена внести часть средств в особый целевой фонд Североатлантического альянса. В общей сложности истратить на нужды киевских властей 74 миллиона американских долларов.

Также в рамках этого пакета австралийское правительство решило помочь техникой не только украинским военным, но и пограничникам. Канберра поможет им модернизировать аппаратуру наблюдения, повысить кибербезопасность и усилить боеспособность подразделений оперативного реагирования.

Также глава правительства Австралии разрешил беспошлинный ввоз в страну любой украинской продукции. Также Альбанезе пообещал, что в Международном суде Канберра поддержит иск, поданный Киевом против России.

На данный момент Австралия уже ввела санкции против значительного количества граждан и организаций из России и Белоруссии. В числе «пострадавших» оказались президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.