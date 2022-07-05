Модернизированные бомбардировщики Су-34м поступили на вооружение в Восточный военный округ

Хабаровск. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Несколько новых модернизированных многоцелевых бомбардировщиков Су-34м поступили в авиачасть армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), сообщает пресс-служба округа в понедельник.

По информации пресс-службы, самолеты уже введены в эксплуатацию и задействованы в учебно-тренировочных полетах.

Су-34м - российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия. В отличие от своего предшественника самолет может частично решать задачи штурмовой авиации.