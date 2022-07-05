Войти
Интерфакс-АВН

Модернизированные бомбардировщики Су-34м поступили на вооружение в Восточный военный округ

261
0
0
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости Виталий Тимкив

Хабаровск. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Несколько новых модернизированных многоцелевых бомбардировщиков Су-34м поступили в авиачасть армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), сообщает пресс-служба округа в понедельник.

По информации пресс-службы, самолеты уже введены в эксплуатацию и задействованы в учебно-тренировочных полетах.

Су-34м - российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия. В отличие от своего предшественника самолет может частично решать задачи штурмовой авиации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
13.02.2017
Огонь III зимних Всемирных военных игр зажгут от Лопатинского маяка на Сахалине
20.05.2016
Министерство обороны станет первым заказчиком вертолета Ми-38
09.06.2015
Разведчики ЦВО получили ночные прицелы «Магнус»
14.02.2014
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу принял участие в переговорах глав оборонных и внешнеполитических ведомств России и Египта
31.10.2012
О новом облике Вооруженных Сил — часть I
28.01.2011
Что думает Сердюков о русском оружии?
27.12.2007
Ковровский электромеханический завод увеличил реализацию продукции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 04:59
  • 1
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 05.07 04:47
  • 28826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.07 00:43
  • 1
Роскосмос ведет круглосуточное наблюдение за территорией Украины - Рогозин
  • 04.07 21:20
  • 3
Украинская «линия Мажино»
  • 04.07 20:25
  • 1
Танки насупили «брови Ильича»
  • 04.07 20:14
  • 5
В районе спецоперации засветились танки Т-62МВ с "Контактом"
  • 04.07 18:05
  • 142
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 04.07 16:52
  • 2
Опубликован список вузов, на базе которых будут созданы инженерные школы
  • 04.07 15:59
  • 1
Пространство борьбы расширяется и усложняется
  • 04.07 15:55
  • 2
Путин: нелегальная разведка и сегодня проводит уникальные операции
  • 04.07 14:47
  • 1
Неопытный образец: что стоит за неудачным испытанием ракеты CPS
  • 04.07 14:16
  • 2
В России объяснили важность захваченного в ходе спецоперации оружия
  • 04.07 12:14
  • 1
Германия ищет систему ПВО, способную перехватывать ракеты российского ОТРК «Искандер»
  • 04.07 11:56
  • 5
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
  • 04.07 09:12
  • 3
«Шаг доброй воли»: зачем российские войска покинули остров Змеиный