В России заступил на дежурство Центр регистрации ядерных взрывов на планете

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Главный центр геофизического мониторинга с 1 июля приступил к несению круглосуточного дежурства, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"С 1 июля 2022 года в целях укрепления обороноспособности нашего государства дежурные смены Главного центра геофизического мониторинга приступили к несению круглосуточного дежурства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из главных задач центра является регистрация ядерных взрывов в различных геосферах на всей территории земного шара и идентификация источников геофизических возмущений техногенного характера.

"Использование современных алгоритмов анализа информации и реализованные технические решения позволяют в кратчайшее время обрабатывать большие объемы разнородной информации и решать поставленные перед Главным центром задачи", - сообщили в Минобороны.