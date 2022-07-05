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Интерфакс-АВН

В России заступил на дежурство Центр регистрации ядерных взрывов на планете

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Ядерный взрыв
Ядерный взрыв.
Источник изображения: © Depositphotos / curraheeshutter

Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Главный центр геофизического мониторинга с 1 июля приступил к несению круглосуточного дежурства, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"С 1 июля 2022 года в целях укрепления обороноспособности нашего государства дежурные смены Главного центра геофизического мониторинга приступили к несению круглосуточного дежурства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из главных задач центра является регистрация ядерных взрывов в различных геосферах на всей территории земного шара и идентификация источников геофизических возмущений техногенного характера.

"Использование современных алгоритмов анализа информации и реализованные технические решения позволяют в кратчайшее время обрабатывать большие объемы разнородной информации и решать поставленные перед Главным центром задачи", - сообщили в Минобороны.

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Ядерный щит
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