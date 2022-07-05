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Премьер Словакии Хегер: Братислава может поставить истребители МиГ-29 и танки на Украину

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МиГ-29АС
МиГ-29АС ВВС Словакии.
Источник изображения: www.airwar.ru

ЦАМТО, 4 июля. Словакия может поставить имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, а также танки на Украину. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило 3 июля чешское ТВ со ссылкой на словацкого премьера Эдуарда Хегера.

"Выступая по чешскому ТВ, словацкий премьер Э.Хегер высоко оценил готовность Чехии временно помочь его стране в охране ее воздушного пространства. Одновременно он сообщил, что не исключено, что Словакия передаст свои истребители МиГ-29 Украине, а также, возможно, и танки", – говорится в сообщении.

"Но не хочу говорить об этом подробнее, потому что и Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику", – цитирует чешское ТВ Э.Хегера.

Как напоминает "РИА Новости", сразу после 24 февраля Минобороны Словакии отказалось от дальнейшей эксплуатации истребителей МиГ-29. Получение из США ранее закупленных Словакией 14 самолетов F-16, которое должно было начаться в этом году, из-за нехватки на заводах-производителях чипов было отложено на два года. В проекте временной охраны воздушного пространства Словакии, помимо ВВС Чехии, должны быть задействованы также ВВС Польши.

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Страны
Польша
Словакия
США
Украина
Чехия
Продукция
F-16
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