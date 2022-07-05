Премьер Австралии Альбанезе пообещал предоставить Украине новый пакет военной помощи

ЦАМТО, 4 июля. Премьер Австралии Энтони Альбанезе пообещал предоставить Украине 14 бронетранспортеров, 20 бронемашин Bushmaster и несколько беспилотников, передает "РИА Новости" со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что Э.Альбанезе посетил Киевскую область, это его первый визит на Украину.

"Премьер-министр уточнил, что Австралия предоставит дополнительное военное оборудование, запрошенное Украиной, включая 14 бронетранспортеров, 20 бронемашин Bushmaster и несколько беспилотников", – пишет агентство.

Как напоминает "РИА Новости", посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в июне говорил, что Австралия уже выделила Украине военную помощь на сумму 225 млн. долл., которая включает в себя 54 бронетранспортера, шесть гаубиц М777, противотанковое оружие, амуницию и снаряды, а также беспилотники.