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ЦАМТО

"Алмаз-Антей" на форуме "Инженеры будущего"

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Продукция двойного назначения Алмаз-Антей
Продукция двойного назначения на стенде холдинга "Алмаз-Антей".
Источник изображения: https://www.kupol.ru/

ЦАМТО, 4 июля. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" участвует в X Международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего-2022", организатором которого традиционно является Союз машиностроителей России.

Официальное открытие мероприятия прошло 29 июня в Тульской области в формате летнего образовательного лагеря. Активное участие в форуме принимают представители различных предприятий Концерна: 43 делегата от 20 дочерних обществ Концерна демонстрируют свои навыки и умения в инженерном деле, получают новые знания, знакомятся с коллегами и обмениваются опытом, принимают участие в различных состязаниях и посещают интересные экскурсии. Всего же форум собрал более тысячи человек из 53 регионов России и 70 зарубежных стран.

В деловой программе около 80 мероприятий, в том числе панельные дискуссии и "круглые столы" с участием руководителей крупнейших отечественных корпораций и федеральных органов исполнительной власти, представителей бизнес-структур, в том числе иностранных. В рамках образовательной программы организовано рекордное количество факультетов – 12. Спикерами выступают представители ведущих российских промышленных холдингов, корпораций и научных организаций.

Как сообщила пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", перед участниками форума 2 июля выступила директор департамента кадровой политики Концерна Анна Кропотова, которая рассказала о вовлечении молодежи в техническое развитие предприятий холдинга. В частности, она сообщила, что "в 2020 году мы провели масштабное исследование социально-психологических особенностей и составили мотивационный профиль подростков разных городов России, включая Москву и Московскую область, и выявили ряд мотивирующих аспектов возрастной группы 14-18 лет, имеющих схожую с Концерном карту интересов".

"Наиболее важными аспектами в этом плане оказались причастность к социально-значимому делу в команде единомышленников, материальная независимость, эмоциональный комфорт и наличие неформального общения", – сообщила А.Кропотова.

По ее словам, именно эти принципы легли в основу кадровой Концерна. "Привлечь к себе своих, близких по духу ребят, тех, для кого слова "патриотизм, оборонка и защита" имеют особый смысл, важная задача", – подчеркнула А.Кропотова. Она сообщила, что "ежегодно ряды Концерна пополняют более четырех с половиной тысяч молодых работников. Порядка двух с половиной тысяч студентов обучаются по программам целевой подготовки". Директор департамента также рассказала о системе работы с молодежью, выстроенной в Концерне, коммуникационной стратегии и конкретных направлениях по вовлечению молодежи, которые используются на различных предприятиях. "Форум "Инженеры будущего", несомненно, способствует достижению нашей молодежью синергетического эффекта, так как создает прекрасную атмосферу для обмена опытом и реализации планов на будущее", – заключила А.Кропотова, поблагодарив организаторов форума.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
СМР
Проекты
2020-й год
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