Times: передача оружия Украине привела к ослаблению британских ВС

ЦАМТО, 4 июля. Передача Британией оружия Украине уже привела к ослаблению британских ВС в ряде областей.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Times со ссылкой на свои источники.

"Конфиденциально министры установили лимиты по остатку вооружений, они не готовы допустить уменьшение количества критически важного передового вооружения и снижение потенциала ниже их уровня. Даже при наличии этих гарантий некоторые эксперты полагают, что количество единиц уже переданного оружия оставило британскую армию недостаточно мощной в ряде областей", – говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в 1993 году Лондон приобрел 63 ед. РСЗО M270, но сейчас на вооружении находится около 44 ед. По информации газеты, Министерство обороны Британии обещало Киеву только три единицы. "Мы должны взвесить риск для собственной боеспособности и возможность подавить нашего главного противника", – отметил источник в британском правительстве.

Великобритания в 2000-е гг. приобрела примерно 12 тыс. противотанковых комплексов NLAW, из которых 5 тыс. передано Украине. Газета отмечает, что часть среди оставшихся NLAW, скорее всего, выведена из эксплуатации или используется в учебных целях.

Минобороны Великобритании за последние несколько недель разместило заказы на новые NLAW, сейчас проходят переговоры с британской военной промышленностью об интенсификации производства. Однако источники указывают на то, что из-за спецоперации на Украине западные страны увеличили число заказов на оружие, которое производится ограниченным количеством поставщиков, отмечает "РИА Новости".