Первые в 2022 году бомбардировщики Су-34М поступили в ВКС России

Российские воздушно-космические силы (ВКС) получили первые в 2022 году самолеты Су-34М. Об этом сообщает Telegram-канал ANNA-NEWS.

Авторы ресурса ссылаются на заявление пресс-службы Восточного военного округа. Согласно официальным данным, модернизированные Су-34М поступили в 227-й бомбардировочный авиационный полк, который дислоцирован в Хабаровском крае. Боевые машины используются летчиками по предназначению для совершения учебно-тренировочных полетов.

Отмечается, что Су-34М имеют обновленную авионику и возможность использовать подвесные контейнеры «Сыч». Последние были разработаны в трех вариантах — для проведения оптической, радиоэлектронной и радиолокационной разведки.

Уточняется, что Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, а также для выполнения задач воздушной разведки. 227-й авиационный полк получил первые четыре машины Су-34М в 2021 году.

В конце 2021 года Министерство обороны России сообщило, что приняло решение о формировании новых подразделений на истребителях-бомбардировщиках Су-34. Уточняется, что Су-34 НВО может использовать оптико-электронный, радиотехнический и радиолокационный контейнер.