МНО Польши подписало контракт на закупку вертолетов AW-149 группы Leonardo

ЦАМТО, 4 июля. На авиазаводе в Свиднике при участии министра национальной обороны Мариуша Блащака 1 июля состоялась церемония подписания контракта на поставку многоцелевых вертолетов поддержки AW-149 для СВ Польши.

От имени государственного казначейства Агентство вооружений МНО Польши заключило с компанией PZL-Swidnik (подразделение группы Leonardo) контракт на поставку 32 вертолетов AW-149, тренажерных комплексов, а также пакетов логистики и обучения. Логистический пакет включает запасные части и расходные материалы, а также оборудование для наземного обслуживания вертолетов. Пакет обучения предусматривает подготовку пилотов и технического персонала, а также поставку комплекта современных тренажеров и учебного оборудования.

Как сообщило агентство вооружений МНО Польши, стоимость контракта составляет 8,25 млрд. злотых брутто (1,76 млрд. евро), поставки будут выполнены в 2023-2029 гг.

Новые вертолеты предназначены для выполнения задач по перевозке войск, а также снабжению подразделений по воздуху. Оснащение AW-149 также позволит использовать их для эвакуации, проведения поисково-спасательных операций в боевых условиях, перевозки грузов различного назначения.

AW-149 – многоцелевой военный вертолет, позволяющий выполнять полеты по правилам визуального полета / правилам полетов по приборам днем и ночью. Максимальный взлетный вес машины – 8300 кг с возможностью увеличения до 8600 кг. Максимальная скорость составляет 313 км/ч, крейсерская – 287 км/ч. Экипаж состоит из 2 человек, но основные задачи может выполнять один пилот. Максимальная дальность полета – 958 км, максимальная продолжительность полета – 4 часа 55 минут. AW-149 может взять на борт 19 пассажиров.

Вертолеты будут поставлены в конфигурации, соответствующей требованиям ВС Польши и будут оснащены системами наблюдения, стрелковым вооружением, управляемыми и неуправляемыми ракетами и системами самообороны. Вооружение, в зависимости от варианта использования вертолета, может быть установлено в кабине или на точках подвески.

Как сообщал ЦАМТО, покупка AW-149 является успехом группы Leonardo в Польше, поскольку ранее компании не удалось обеспечить продажу своей продукции ВС этой страны. Рассматриваемый МНО Польши AW-149PL в качестве потенциального кандидата на замену противолодочных вертолетов Ми-14 и Ми-8/Ми-17 в 2015 году проиграл предложенному Airbus Helicopters H-225M "Каракал" (позднее выбор был аннулирован в пользу S-70i "Блэк Хок" польского производства).

Предполагается, что AW-149 будут собирать на принадлежащем Leonardo Helicopters предприятии PZL-Swidnik в Свиднике.