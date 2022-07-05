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ЦАМТО

Около половины грузов доставлены в отдаленные гарнизоны ВВО в рамках северного завоза

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ЗРС С-300В4 Восточного военного округа на Курильских островах
ЗРС С-300В4 Восточного военного округа на Курильских островах.
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

ЦАМТО, 4 июля. В ходе выполнения мероприятий северного завоза в воинские части ВВО, дислоцированные в районах Крайнего Севера, Камчатского края, островной зоны округа, в частности на островах Курильской гряды, Сахалине, острове Врангеля и мысе Шмидта, доставлено около 50% грузов.

Так, поступило более 30% горюче-смазочных материалов и около 90% твердого топлива.

Доставка грузов осуществляется кораблями Тихоокеанского флота, а также гражданскими судами.

Всего в рамках северного завоза будет доставлено около 42 тыс. т имущества и грузов различного назначения.

Параллельно в ВВО ведется плановая работа по накоплению продовольствия, вещевого имущества на складах и базах хранения, с последующей отправкой по плану завоза в отдаленные гарнизоны.

Мероприятия по снабжению отдаленных воинских частей округа материальными средствами стартовали 1 июня, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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