Войти
ЦАМТО

В порту Бердянска подняли затонувший в марте БДК "Саратов"

264
0
0
Большой десантный корабль «Саратов» и вертолеты Ми-8АМТШ во время высадки морского десанта на побережье на полигоне Опук в рамках учения подразделений армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота
Большой десантный корабль «Саратов» и вертолеты Ми-8АМТШ во время высадки морского десанта на побережье на полигоне Опук в рамках учения подразделений армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

ЦАМТО, 4 июля. Поднят большой десантный корабль (БДК) "Саратов", который в марте был затоплен экипажем в порту города Бердянска Запорожской области во избежание детонации боеприпасов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"В порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК "Саратов" проекта 1171 "Тапир", – сообщил В.Рогов в своем Telegram-канале.

Корабль получил повреждения в результате обстрела порта формированиями ВСУ 24 марта баллистическими ракетами "Точка-У", отметил он. БДК было решено затопить во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара, написал В.Рогов. Подъем корабля осуществлен 1 июля.

"Корабль планируется перебазировать в Керчь (для проведения восстановительных работ). Дело в том, что БДК был притоплен – это был экстренный вид пожаротушения, и его состояние намного лучше, чем об этом говорит укропропаганда", – сказал "РИА Новости" В.Рогов.

БДК "Воронежский комсомолец" – головной корабль данного проекта – был заложен на стапеле Калининградского судостроительного завода "Янтарь" в 1964 году, спущен на воду 1 июля 1964 года. В 2003 году БДК получил новое название – "Саратов". Водоизмещение корабля составляет 4650 т, длина – 113,1 м, ширина – 15,6 м, осадка – 4,5 м, скорость полного хода – 16,5 узла, дальность плавания – 10 тыс. миль на скорости 15 узлов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Точка-У
Проекты
1171 Тапир
Похожие новости
04.07.2022
БДК «Саратов» подняли со дна моря в Бердянске
18.04.2022
Гибель БДК «Саратов» в порту Бердянска и реакция Минобороны
05.06.2012
Иллюзия сдерживания
23.08.2011
В Восточном военном округе завершилось тактическое учение с боевым пуском ракеты «Точка-У»
19.11.2009
Путин сегодня посетит Коломну, где ознакомится с предприятиями и проведет совещание по развитию ОПК
20.12.2007
"ИСКАНДЕР" ВСТУПИЛ В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЙНУ. АСИММЕТРИЧНЫЕ ОТВЕТЫ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ НА ПЛАНЫ ВАШИНГТОНА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 04:59
  • 1
Им нет равных в мире. Глава "Рособоронэкспорта" Михеев — о превосходстве истребителей "Су"
  • 05.07 04:47
  • 28826
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.07 00:43
  • 1
Роскосмос ведет круглосуточное наблюдение за территорией Украины - Рогозин
  • 04.07 21:20
  • 3
Украинская «линия Мажино»
  • 04.07 20:25
  • 1
Танки насупили «брови Ильича»
  • 04.07 20:14
  • 5
В районе спецоперации засветились танки Т-62МВ с "Контактом"
  • 04.07 18:05
  • 142
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 04.07 16:52
  • 2
Опубликован список вузов, на базе которых будут созданы инженерные школы
  • 04.07 15:59
  • 1
Пространство борьбы расширяется и усложняется
  • 04.07 15:55
  • 2
Путин: нелегальная разведка и сегодня проводит уникальные операции
  • 04.07 14:47
  • 1
Неопытный образец: что стоит за неудачным испытанием ракеты CPS
  • 04.07 14:16
  • 2
В России объяснили важность захваченного в ходе спецоперации оружия
  • 04.07 12:14
  • 1
Германия ищет систему ПВО, способную перехватывать ракеты российского ОТРК «Искандер»
  • 04.07 11:56
  • 5
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
  • 04.07 09:12
  • 3
«Шаг доброй воли»: зачем российские войска покинули остров Змеиный