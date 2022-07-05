В порту Бердянска подняли затонувший в марте БДК "Саратов"

Большой десантный корабль «Саратов» и вертолеты Ми-8АМТШ во время высадки морского десанта на побережье на полигоне Опук в рамках учения подразделений армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота.

ЦАМТО, 4 июля. Поднят большой десантный корабль (БДК) "Саратов", который в марте был затоплен экипажем в порту города Бердянска Запорожской области во избежание детонации боеприпасов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

"В порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК "Саратов" проекта 1171 "Тапир", – сообщил В.Рогов в своем Telegram-канале.

Корабль получил повреждения в результате обстрела порта формированиями ВСУ 24 марта баллистическими ракетами "Точка-У", отметил он. БДК было решено затопить во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара, написал В.Рогов. Подъем корабля осуществлен 1 июля.

"Корабль планируется перебазировать в Керчь (для проведения восстановительных работ). Дело в том, что БДК был притоплен – это был экстренный вид пожаротушения, и его состояние намного лучше, чем об этом говорит укропропаганда", – сказал "РИА Новости" В.Рогов.

БДК "Воронежский комсомолец" – головной корабль данного проекта – был заложен на стапеле Калининградского судостроительного завода "Янтарь" в 1964 году, спущен на воду 1 июля 1964 года. В 2003 году БДК получил новое название – "Саратов". Водоизмещение корабля составляет 4650 т, длина – 113,1 м, ширина – 15,6 м, осадка – 4,5 м, скорость полного хода – 16,5 узла, дальность плавания – 10 тыс. миль на скорости 15 узлов.