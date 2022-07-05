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РИА Новости

"Такого раньше не было". С чем столкнулись иностранные наемники в Донбассе

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Спецназ ВСУ в Донецкой области
Спецназ ВСУ в Донецкой области.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Западные наемники, добровольцы и просто любители острых ощущений продолжают нести на Украине большие потери. Минобороны России почти ежедневно сообщает об уничтожении иностранцев. Среди них немало очень опытных бойцов. О том, кто приехал воевать в Донбасс, — в материале РИА Новости.

"Гибнут впустую"

На днях стало известно о нейтрализации двух диверсионно-разведывательных групп на Лисичанском направлении из "Грузинского национального легиона". Боевики этого добровольческого формирования, созданного в 2014-м, восемь лет воюют на стороне Украины.

Среди убитых — один из руководителей "Грузинского легиона" Теймураз Хизанишвили, лично засветившийся на видео с казнями российских пленных. По оценкам военных, в городе еще могут держать оборону до нескольких сотен добровольцев из стран НАТО и бывшего СНГ. Помимо грузин, это поляки, британцы и армяне. И чем сильнее сжимается кольцо окружения, тем меньше энтузиазма у "гостей".

"Я поездил по всей стране, много чего повидал и могу сказать, что украинцам ничего не светит, — признался в соцсетях американский наемник. — Люди получают ранения и гибнут впустую — это просто позорище. Мы ввязались в двухчасовой бой — оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Между частями никакой связи. Нам все время твердят про огневую поддержку, а сами стрельнут раза три из миномета — и все. Украинцы — смелые ребята, надо отдать им должное. А насчет остального — руки опускаются".

"Наплевательское отношение"

По данным Минобороны России, с начала военной спецоперации на территорию Украины въехало около семи тысяч "солдат удачи" — как с боевым опытом, так и без. Из них погибли 1956, уехали 1779, остаются в строю 3221. География прибывших широка: 4866 — европейцы, 1267 — из Северной и Южной Америки, 671 — из Азии, 147 — из Африки и пятеро из Австралии. Напомним, президент Владимир Зеленский еще в марте объявил о создании "иностранного легиона" и об отмене виз для добровольцев.

Украинские солдаты с американской гаубицей М777

Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Больше всего наемников из Польши, Канады, США, Румынии и Великобритании. Эти страны оказывают Киеву максимальную моральную и материальную поддержку. Правда, прекрасно подготовленные специалисты, прошедшие горячие точки на Ближнем Востоке, в один голос твердят: "С таким мы еще не сталкивались".

"Что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия, — объясняет наемник из Великобритании Мэтт Робинсон, чьи слова приводит The Telegraph. — Нам же на месте выдавали откровенное старье. В ВСУ процветает коррупция. Пропадают даже самое элементарное оборудование и техника. Часто есть оружие, но нет боеприпасов. Отсутствуют бронежилеты и аптечки. Отношение со стороны украинских командиров максимально наплевательское".

Часть иностранцев не берут в руки оружие, занимаясь медициной, снабжением, логистикой и обучением. Остальных же бросают в самое пекло. "Солдаты удачи" воевали под Северодонецком, Волновахой, Попасной, Мариуполем. На "Азовстали" в плен взяли британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. Суд ДНР приговорил их к смертной казни.

Артиллерия решает

Столь суровый приговор послужит лучшей антирекламой "военного туризма". К тому же на наемников в зоне боевых действий не распространяются положения Женевской конвенции об обращении с пленными.

Возможно, это отпугнет одиночек. Другое дело — опытные коллективы. Например, американские ЧВК Academi, DynCorp и Cubic. Минобороны России сообщало, что эти организации готовят добровольцев к отправке на Украину, а их военные инструкторы непосредственно участвуют в боевых действиях.

Academi — это бывшая Blackwater. Ребрендинг провели лет десять назад. Причина — массовые нарушения бойцами правил войны: они неоднократно открывали огонь по мирному населению, обстреливали жилые районы, жестоко обращались с пленными. Кроме того, были замешаны в скандале с контрабандой оружия. У компании есть собственный вертолетный парк, богатый арсенал вооружения, в том числе тяжелого, бронеавтомобили. Технику на Украину они вряд ли привезли, но даже в качестве легкой пехоты такие наемники — серьезная сила.

DynCorp International — старейшая ЧВК, основанная еще в 1946-м. Испытывали ракетную технику для Пентагона, устанавливали системы безопасности в посольствах США, прикрывали американских силовиков с воздуха. С 2010 года фирма обучает сотрудников разведслужб действиям в тылу противника, диверсиям, снайперской войне и подрывному делу. Задача — создание хаоса на линиях снабжения, засады на конвои, оборудование схронов с вооружением и взрывчаткой. Их главный "визави" — российский спецназ, прочесывающий леса на пути следования войсковых колонн.

Боец чеченского отряда "Ахмат" во время вылазки на территорию вблизи Лисичанска, контролируемую украинскими войсками

Источник изображения: © РИА Новости / Геннадий Дубовой

Небольшая ЧВК Cubic в мировые СМИ попадала редко. Известно, что перед нападением на Южную Осетию в августе 2008-го ее представители тренировали грузинских солдат.

"Драться западные "частники" и ветераны умеют, это факт, — рассказывает российский разведчик, воевавший под Изюмом. — Метко стреляют, активно пользуются гранатами, грамотно маневрируют. Хорошие снайперы и саперы. Но их здесь очень мало. Да и у нас в разы больше артиллерии, которая в этом конфликте все решает. Неважно, какая у тебя индивидуальная подготовка, снаряжение и мотивация. Перед летящим снарядом беззащитны все".

По данным Минобороны, более половины иностранных наемников погибли или уехали. За Украину до сих пор воюют чуть больше трех тысяч "солдат удачи".


Андрей Коц

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