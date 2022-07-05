Россия против включения в расширенный состав Совбеза ООН Германии и Японии

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Россия выступает за расширение Совета безопасности ООН, но только не за счет американских "союзников" типа Японии и Германии. В расширенный состав Совбеза должны войти латиноамериканские, азиатские и африканские страны. Об этом заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

На Западе активно продвигают идею расширения Совбеза ООН, намереваясь засунуть в его состав несколько американских партнеров, которые только бы усилили позиции США. Еще одной неосуществимой мечтой Вашингтона является изгнание из Совбеза ООН России, да и Китая в придачу, чтобы не мешали проводить "демократические" изменения. В настоящее время СБ ООН превратился в проамериканскую площадку, с помощью которой США пытаются протолкнуть свои инициативы, выдавая их за международные.

Сейчас США предлагают ввести в состав Совбеза ООН Японию и Германию, против чего активно выступает Россия и Китай. Москва не против членства в СБ ООН Бразилии и Индии. Кстати, идею с Индией поддерживает и США. Франция же предлагает сразу четыре страны: Германию, Японию, Индию и Бразилию.

(...) мы открыты для перспективы вступления Индии и Бразилии в СБ ООН. Мы последовательно выступаем за то, чтобы СБ ООН был максимально представительным в нынешних обстоятельствах

- заявил российский дипломат, добавив, что сторонников США там и так много, а увеличивать их число за счет тех же Германии и Японии не нужно.

Лучшим же вариантом было бы расширение СБ ООН за счет африканских, азиатских и латиноамериканских государств, считают в России.