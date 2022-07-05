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Известия.ru

«Известия» показали работу комплекса «Искандер» по позициям украинских националистов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Чтобы подготовить к работе боевой расчет «Искандера», требуется всего несколько минут. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в понедельник, 4 июля, предоставил кадры работы российского ракетного комплекса.


«Приходят координаты. Смотрим. Склад железнодорожный с гаубицами американскими. Работаем по вооружениям. По понтонным переправам. По складам вооружения», — рассказывает командир расчета Василий.

Ракеты «Искандера» могут работать по целям на расстоянии до 500 км. Боевой снаряд имеет высокую маневренность даже при сверхперегрузках. Вооружение комплекса способно миновать системы противовоздушной обороны противника, точно поражая укрепрайоны националистов, артиллерийские дивизионы и склады с оружием.

Обнаружить «Искандеры» невероятно сложно. Они тщательно замаскированы, а после пуска ракетная система меняет свою позицию.

21 июня Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации по защите Донбасса. Действия отработаны до автоматизма. Боевой расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» сразу же после короткой команды отправляется на стартовую позицию, чтобы выполнить пуск крылатой ракетой.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Искандер
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