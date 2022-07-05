Барражирующие боеприпасы QLM-40 для ВС Испании.

По сообщениям зарубежных источников, испанская технологическая компания Arquimea на выставке Eurosatory 2022 в Париже впервые представила международной аудитории свои барражирующие боеприпасы QLM-40. Согласно комментариям Джеху Санчеса ЛОРЕИРО (Jechu Sánchez Loureiro), директора по развитию и продажам в сфере обороны и безопасности Arquimea, основная отличительная черта QLM-40 заключается в особом механизме детонатора.

Барражирующий боеприпас QLM-40. Общий вид

По его словам, при разработке системы в центре внимания была эксплуатационная безопасность изделия. И платформа, и авионика, и электромеханический детонатор QLM-40 являются полностью собственными разработками компании-производителя. В результате детонатор поддерживает несколько протоколов безопасности, которые призваны значительно повысить безопасность оператора. В частности, один из протоколов гарантирует, что изделие переводится в боевое состояние только после запуска (старта). Другой протокол обеспечивает автоматический перевод QLM-40 в безопасное состояние в пределах определенного радиуса вокруг начальной точки.

Но программируемый детонатор также имеет тактические преимущества. Он позволяет подрывать боевую часть (БЧ) беспилотника от удара, с помощью механизма приближения к цели или, при желании, одним нажатием кнопки.

Схема боевого применения ББ Arquimea QLM-40

Согласно заявлениям менеджера Arquimea, системы QLM-40 обладает высокой зрелостью, благодаря чему, компания выиграла контракт Министерства обороны Испании на разработку барражирующих боеприпасов. Для его выполнения в сентябре 2022 года планируется провести первые деструктивные испытания всей системы. Позже, в октябре, будет организована демонстрация перед представителями Вооруженных сил Испании.

Старт ББ QLM-40. Переносной пусковой контейнер

QLM-40 – это компактное средство поражения с классической складывающейся конструкцией крыльев. Длина корпуса – 72 см, размах крыльев в развернутом состоянии – 140 см. В зависимости от мощности БЧ максимальная летная масса может достигать 4,2 кг. QLM-40 запускается из трубы, которая также служит переносным контейнером, и может переноситься солдатом в рюкзаке. Предусмотрен также вариант монтажа нескольких пусковых контейнеров на транспортных средствах.

Поиск цели осуществляется с помощью цифровой камеры дневного видения, изображение которой передается оператору в режиме реального времени. По желанию заказчика доступна и инфракрасная видеокамера. Согласно заявлениям С. Лореиро, время полета составляет 12 минут, что, при хороших погодных условиях, дает дальность боевого применения до 11 км.

Вся платформа имеет модульную конструкцию, что позволяет учитывать и сравнительно легко реализовывать индивидуальные пожелания на программном и аппаратном уровне. За исключением БЧ, которая легко взаимозаменяема, практически все остальные компоненты барражирующего боеприпаса являются собственными разработками Arquimea. Кроме того, технологии масштабируемы. По данным производителя, при наличии соответствующих запросов со стороны заказчиков также могут быть очень быстро реализованы более крупные версии QLM.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de