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В ЮАР введут в строй российский комплекс обнаружения космического мусора

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ОЭК ОКМ
Российская станция оптико-электронного комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора (ОЭК ОКМ) производства АО "Научно-производственная корпорация "Системы прецизионного приборостроения", установленная в Бразилии на территории обсерватории Пико дос Диас (OPD). Итажуба (штат Минас-Жерайс), апрель 2017 года.
Источник изображения: EPTV

Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космического мусора, расположенный в ЮАР, введут в строй осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (НПК СПП).

«Ввод в эксплуатацию планируется до 30 сентября 2022 года», — ответили в НПК СПП на соответствующий вопрос. В пресс-службе добавили, что в ЮАР доставили оборудование и выполнили монтажно-наладочные работы комплекса.

Станция предназначена для автоматического обнаружения космического мусора и аппаратов на низких, средних и высоких околоземных орбитах. Устройство обеспечит автономный поиск и обнаружение объектов на высотах от 120 до 40 тысяч километров. НПК СПП подписала контракт с Южноафриканским национальным космическим агентством на размещение комплекса в июле 2021 года.

В июне издание Business Insider сообщило, что марсоход Perseverance обнаружил остатки человеческого мусора в кратере Езеро на Марсе.

В апреле в «Роскосмосе» заявили, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-18» поможет Международной космической станции уклониться от столкновения с космическим мусором.

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