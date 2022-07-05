Подконтрольная работа: союзные силы освободили всю территорию ЛНР

На свое военное поражение Киев ответил террористическим ударом по жилым кварталам Белгорода

Взятие Лисичанска и его окрестностей 3 июля означает, что освобождена вся территория Луганской Народной Республики. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал этот день праздником со слезами на глазах и событием, которого ждали восемь лет. На победу союзных сил официальный Киев ответил ударом ракетами «Точка-У» по жилым кварталам Белгорода. При обстреле погибло четыре человека, еще четыре ранены. Также начиненные взрывчаткой БПЛА были сбиты на подлете к Курску. Эксперты отмечают, что иначе как террористическими ударами целенаправленные обстрелы города назвать нельзя.

Лисичанский финал

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 июля доложил Владимиру Путину об освобождении Луганской Народной Республики, сообщили в военном ведомстве. Вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над Лисичанском и некоторыми близлежащими населенными пунктами, наиболее крупные из них — Белогоровка, Белая Гора, Новодружеск и Малорязанцево. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 кв. км.

«Свершилось то, к чему мы все так стремились долгих восемь лет. Сегодня наши войска, при поддержке Вооруженных сил России, освободили город Лисичанск, тем самым завершив освобождение республики в ее исторических границах. Этот праздник, как и в далеком 1945 году, тоже со слезами на глазах — бои были тяжелыми и кровопролитными. И победа снова за нами», — написал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Встреча бойцов 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Финальная часть операции по освобождению Северодонецка и Лисичанска пришлась на выходные дни. 2 июля Минобороны РФ сообщило, что противник несет значительные потери в населенных пунктах, расположенных недалеко от Лисичанска.

— В районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВФУ только за сутки боев потеряли более 50% личного состава, — сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны уточнили, что 2 июля бои шли непосредственно в Лисичанске, где завершались действия по разгрому окруженного противника. Кроме того, в этот день были освобождены Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

А 3 июля Минобороны РФ сообщило, что в результате успешных наступательных действий войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина овладели населенными пунктами Верхнекаменка, Золотаревка, Белогоровка, вышли к реке Северский Донец. Совместно с Южной группировкой войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина они замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска.

Мирная жительница встречает бойцов Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Также в Минобороны утром 3 июля заявили, что за последние двое суток в районе Лисичанска сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют насильно мобилизованные местные жители.

— Освобождение территории ЛНР — значимое событие, — отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Украина это понимает и тут же нам отомстила утренними обстрелами Белгорода и попыткой нанести удар по Курску. Донбасс — это сложная территория, где город идет за городом. Мы исходим из того, что надо беречь жизни гражданских лиц и бои по этим причинам там для нас идут сложно. Взятие Лисичанска — это военный успех, которого достигли без применения всех доступных средств. Мы знаем, что не можем вести бои, как в 1945 году в Берлине, и не делаем этого. Здесь живут люди, которые говорят с нами на одном языке.

Теперь основные боевые действия перенесутся на территорию ДНР — в Краматорск и Славянск. По-видимому, надо ждать активизации и в Харьковской области, считает эксперт.

Террористические удары

В ночь на 3 июля ракетами «Точка-У» был обстрелян Белгород.

— Сегодня ночью с 03:00 до 03:30 мск киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов. Хочу подчеркнуть, данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов, — заявил Игорь Конашенков.

Разбитые стекла в окнах жилого дома в Белгороде Источник изображения: Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

В Минобороны отметили, что российскими средствами ПВО все три запущенные украинскими националистами по Белгороду баллистические ракеты «Точка-У» с кассетными головными частями были уничтожены в воздухе. Но, к сожалению, обломки одной из них упали на жилой дом.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при ночном обстреле четыре человека погибли, еще четверо получили ранения. Из них два человека доставлены в больницу — мужчина и ребенок 10 лет, уточнил он.

Кроме того, по его данным, пять частных домов разрушены, не менее 39 — частично. Также повреждения получили 11 многоквартирных домов, у которых, по словам местных жителей, вылетели стекла.

Минобороны сообщило, что под удар мог попасть и Курск. Но на подлете к нему российскими средствами ПВО были уничтожены два начиненных взрывчаткой украинских реактивных беспилотных летательных аппарата Ту-143 «Рейс».

— Мы до сих пор воздерживаемся от таких шагов, но будем очень внимательно следить за развитием ситуации. Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится, — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сотрудники МЧС РФ на месте разрушенного дома в Белгороде Источник изображения: Фото: ТАСС/Евгений Силантьев

Целенаправленные удары по жилым кварталам, конечно же, можно назвать террористическими, рассказал «Известиям» бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— От украинских властей можно ожидать любых действий, — отметил он. — Они говорили об ударах по мирным городам и по тому же Крымскому мосту не раз. Цель таких ударов, как я считаю, — посеять в российском обществе сомнения в правильности нашей политики, чтобы люди начали выражать неудовольствие. России давно пора принять силовые меры, чтобы обстрелы наших территорий прекратились. Мы грозились, что готовы нанести удары по центрам принятия решений, но пока их не было. Это девальвирует наши слова. Нам нельзя этого допустить, тем самым мы даем карт-бланш тому же Киеву на любые действия.

Также эксперт перечислил центры принятия решений на Украине.

— Это Генеральный штаб, министерство обороны, офис господина Зеленского — там принимаются решения, — отметил он.

Уничтожено до 120 «солдат удачи»

Минобороны России сообщило, что противник продолжает нести большие потери. В частности, в районе населенного пункта Марьинка (ДНР) 54-я механизированная бригада ВФУ за несколько суток боев потеряла более 60% личного состава и техники. Оставшийся личный состав деморализован и отказывается выполнять боевые задачи.

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.

Высокоточным оружием ВКС России 2 и 3 июля уничтожено 15 пунктов управления, 10 складов с боеприпасами и 47 районов сосредоточения войск.

Штурмовик Су-25 ВКС России во время взлета с аэродрома для нанесения удара по позициям ВСУ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В частности, были ликвидированы пункт временной дислокации 127-й отдельной бригады теробороны в Харькове, пункт временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады в районе Артемовска, база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода в Харькове, а также база иностранных наемников в Николаеве. В результате этих ударов было уничтожено около 250 украинских военнослужащих, 40 единиц военной техники, а также до 120 «солдат удачи».

В результате огневого поражения подразделения 5-го отдельного штурмового полка 1-й отдельной бригады президента Украины имени гетмана Богдана Хмельницкого было уничтожено 18 украинских боевиков, двое сдались в плен, а остальные разбежались.

Пилот в кабине ударного вертолета Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В рамках контрбатарейной борьбы поражено три артиллерийских и пять минометных взводов, а также четыре взвода реактивных систем залпового огня, которые обстреливали населенные пункты ДНР.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 71 пункт управления ВФУ, три склада боеприпасов и 589 районов сосредоточения войск.

Орудие самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Подразделения ПВО России сбили МиГ – 29 и два Су-25 Воздушных сил Украины, 29 беспилотных летательных аппаратов, 12 снарядов РСЗО, в том числе четыре HIMARS.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным Минобороны, уничтожено 229 самолетов, 134 вертолета, 1440 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3893 танка и других боевых бронированных машин, 704 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3078 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3979 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подпустили поближе

В военном ведомстве рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Старший сержант Виктор Прокопченко отвечал за боевое охранение подступов к району прибытия колонн. В лесу он обнаружил группу украинских диверсантов, которую тут же атаковал. Противник, понеся потери, отступил. После боя старший сержант Прокопченко помог колонне батальонно-тактической группы полка выйти к месту выполнения боевых задач.

Капитан Илья Кабельков поддерживал минометным огнем наступление российских войск. В ходе разведки передовая группа обнаружила скрытый опорный пункт противника и незамедлительно по радиосвязи передала его координаты Кабелькову. Илья произвел расчеты для стрельбы и точным огнем накрыл цель. В результате опорный пункт националистов вместе с личным составом был полностью уничтожен.

Награждение военнослужащих медалями «За боевые отличия» за проявленный героизм в ходе спецоперации на Украине Источник изображения: Фото: РИА Новости

Реактивный артиллерийский взвод капитана Александра Сысоева оборонял населенный пункт, когда боевики попытались обстрелять расположение российских военнослужащих из минометов и артиллерии. Оценив ситуацию, капитан Сысоев, оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным ракетным ударом уничтожил две самоходные артиллерийские установки. Лишенный артиллерийской поддержки противник спешно покинул занимаемую позицию.

С первых дней специальной военной операции экипаж танка сержанта Романа Казагашева обеспечивал продвижение подразделений российских войск. Националисты, отступая, вели минометный огонь. В ходе боя Роман увидел, что соседний танк подбили. Он мгновенно прикрыл поврежденную машину корпусом своего танка и, приказав экипажу вести непрерывный ответный огонь по противнику, отправился спасать товарищей. Роман эвакуировал экипаж подбитого танка в безопасное место, где жизни бойцов ничего не угрожало.

Военнослужащий артиллерийских подразделений ВС РФ во время боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Группа сержанта Алексея Казакова выполняла специальные задачи на контролируемой украинскими силами территории, когда он заметил вооруженных боевиков, направляющихся к российским военнослужащим. Он приказал подпустить противника поближе, после чего атаковал боевиков, ликвидировав 10 из них. Двое раненых были доставлены в штаб группировки российских войск, где от них были получены ценные разведданные.

В ходе наступления на украинские позиции танковая рота ефрейтора Павла Владимирова столкнулась с ожесточенным сопротивлением. Командир принял решение зайти во фланг боевикам. Совершая маневр, он обнаружил опорный пункт и вывел танк на позицию, позволяющую наводчику вести точный огонь. Действуя грамотно и уверенно, ефрейтор Павел Владимиров своевременно менял огневую позицию боевой машины, благодаря чему, экипаж уничтожил укрепления, одну БМП, два гранатометных расчета и около 20 радикалов, отметили в военном ведомстве.

Богдан Степовой

Андрей Федоров