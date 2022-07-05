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Вестник Мордовии

Совершенно новую версию Т-62, превращенного в БМПТ, показали в Алжире

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Армия Алжира обзавелась десятком радикально модернизированных Т-62. Танки получили боевой пушечно-ракетный модуль "Бережок".

Как отмечает в материале проекта "РГ: русское оружие" военный эксперт Юрий Лямин, благодаря этим усовершенствованиям была создана, по сути, боевая машина поддержки танков.

Ранее такие боевые отделения устанавливались на модернизированные в этой стране БМП-2М.

Благодаря наличию 30-мм орудия, автоматического гранатомета такого же калибра, 7,52-мм пулемета, а также противотанковых управляемых ракет "Корнет", эта версия советского танка, выпускавшегося в 60-70-е годы, теперь может бороться со всеми наземными целями, в том числе с тяжелой бронетехникой. Также ей по силам уничтожать воздушные цели, летящие на низкой высоте.

Возможно, в процессе производства эти БМПТ уже получат усиленную защиту корпуса и башни. Можно предположить, что перед нами лишь начальная версия.

Данную технику должны представить 5 июля на масштабном параде, посвященном 60-летию независимости Алжирской Народной Демократической Республики.

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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БМПТ Рамка-99
Т-62
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