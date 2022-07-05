Дроны бездушно и бесстрашно господствуют в воздухе на Украине

Дроны — новые хозяева небес Украины

Дроны стали главным новшеством военной кампании на Украине, делает вывод автор французского издания Futura. Он рассматривает это бессердечное оружие с чисто технической точки зрения. Оказывается, даже дроны гражданского назначения используются в боевых действиях.

С самого начала своего конфликта, Россия и Украина вынуждены считаться с тем, что на фронте появился "усилитель" боевых возможностей, чьё использование стало неизбежным и непременным — боевой дрон. Именно этот боевой аппарат дает незаменимую для артиллеристов "дальнюю оптику". Порой дрон становится грозным крылатым уничтожителем самых разных целей. Множество самых разных моделей беспилотников (БПЛА — беспилотных летательных аппаратов) сегодня бороздят небеса востока и юга Украины. Futura рисует их портрет.

С началом войны в Украине, Futura регулярно поднимает тему использования дронов. Используемые одновременно и российской, и украинской армиями, они являются грозными "мультипликаторами" боевых ударов: как в плане более точной информации о позициях противника, так и в плане нанесения по нему максимально точного удара. В украинском небе сегодня можно обнаружить целый ассортимент БПЛА, причем любых форм и размеров. Это первая современная война высокой интенсивности, в которой дроны военного, а порой даже и гражданского назначения играют такую важную роль.

Если дроны заменили собой боевые самолеты в вопросе поддержки пехоты или артиллерии, то у этого явления есть важное объяснение, не имеющее отношения к самим БПЛА. Дело в том, что эффективность обычной пилотируемой авиации снизилась из-за боязни потерь. Развитие современных систем ПВО, включающих теперь и переносные ракетно-зенитные комплексы (ПЗРК) дальнего действия, повсеместное использование в ПВО радиолокационного наведения — все это представляет большую опасность для самолетов. Ни одна из двух воюющих стран, и в первую очередь Россия, не использует в этот раз активно свою пилотируемую авиацию. Причина — боязнь больших потерь. Более скрытные, легкие в управлении, относительно недорогие — дроны могут быть приданы наземным родам войск и использоваться ими и для разведки, и в качестве оружия. В социальных сетях каждый день можно увидеть видеозаписи того, как дроны наносят точны удары с прямыми попаданиями по бронетехнике или живой силе неприятеля. У украинской стороны, помимо разведывательных дронов, имеется также истинный "ужас небес" — Bayraktar TB2.

Этот турецкий летательный аппарат доказал свою эффективность точными и разрушительными попаданиями по бронетехнике и транспорту снабжения в первые же недели конфликта. Разнообразие БПЛА таково, что трудно всех их описать, поэтому Futura предлагает вам панораму лишь наиболее часто используемых обеими сторонами конфликта машин. Это и вертолетные беспилотники, и "летающие боеприпасы", и традиционные БПЛА с неподвижным крылом.

Дроны "гражданского назначения", тем не менее очень опасные

Многомоторные коммерческие дроны, в особенности, в особенности произведенные китайской конструкторской фирмой DJI, используются обеими противоборствующими сторонами для наблюдательных миссий на коротких дистанциях. Несмотря на их слабую автономность, они очень полезны на практике, потому что могут оставаться в воздухе в фиксированном положении на протяжении нескольких минут, чтобы точнее установить позицию противника или зафиксировать на видео точность попадание вашего собственного выстрела, убеждаясь в его эффективности или неэффективности. Повозившись с небольшими техническими улучшениями, военные умельцы могут приспособить эти дроны для транспортировки легких взрывных устройств или гранат. Это довольно кустарный, но действенный метод. Военные порой даже используют 3D-принтеры для создания и закрепления на дронах ящиков с боеприпасами, легко преодолевая изначальную неприспособленность дронов к таким вещам. Это оригинальные решения единичных умельцев, но они уже волнуют спецслужбы по всему миру. Выходит, что вполне мирные дроны могут быть использованы для террористических актов по всей планете. В Донбассе мы видим на поле боя модельный ряд Mavic от DJI и даже его мини-версию, которая весит 250 граммов и помещается в кармане. Этот тип дронов для коротких дистанций также крайне полезен для уличных боев, позволяя идеально подготовить засаду против бронетехники. Существует также и другая модель, удостоившаяся похвал как от украинских войска, так и от сепаратистов — модельный ряд EVO II от американского производителя Autel. Со слов украинских военных, этот ряд невосприимчив к российским системам помех.

Эти дроны с максимальной длительностью полета в 40 минут могут быть модифицированы путем погрузки на них небольших гранат Vog-17. В дополнение к этим беспилотникам, первоначально сконструированным для гражданского применения, украинцы также используют мини-дроны, специально разработанные для военных целей. Это, например, Golden Eagle, разработанный в Соединенных Штатах компанией Teal. Автономность этого дрона почти достигает целого часа, он выглядит как бытовой прибор, но имеет поддающиеся шифровке средства связи и навигационную систему, способную обходиться без GPS. Это касается и военизированных американских беспилотников марки Skydio X2.

Аэроразведка: воздушная сила украинских дронов

В уже упомянутом нашим изданием военном подразделении пилотов БПЛА "Аэророзвiдка" для нанесения ударов по российской бронетехнике используются самодельный беспилотник под названием R18. Речь идет о большом восьмимоторном дроне способном нести две противотанковые бомбы массой приблизительно по 2 килограмма. Эти дроны — настоящая проблема для российской бронетехники.

Дроны артиллерийской поддержки в равной степени используются обеими армиями. Они позволяют просматривать (отслеживать) многие десятки километров чтобы облегчить нацеливание на позиции противника. Это не винтокрылые модели, а дроны с неподвижным крылом, которые представляют из себя маленькие самолеты. У россиян Орлан-10 практически постоянно находится в небе Донбасса для уточнения настроек артиллерийского огня. Наше издание уже обрисовало несколько кустарную конструкцию этого дрона, который часто оказывается сбитым украинскими силами. Впрочем, модернизированная версия Орлан-30 также представлена на полях сражений.

Украинская армия также располагает PD-1, в миру известном как "народный дрон". Он может быть запущен в небо с катапульты, взлететь со взлетно-посадочной полосы или вертикально. Он применяется для управления залпами артиллерии и слежкой за передвижением российских сил. К тому же, в дополнение к Bayraktar TB2, Турция поставила Украине его младшего брата, mini-Bayraktar. Он снабжен оптикой дневного и ночного видения и служит для разведки.

Наконец, "Лелека-100", в переводе "Аист", является небольшим беспилотником, очень активным на Донбассе, где он совершает тысячи разведывательных вылетов.

Беспилотные (летательные) боеприпасы

Что касается беспилотных боеприпасов, то есть беспилотных летательных аппаратов с зарядом взрывчатого вещества, которые, подобно камикадзе, врезаются в цель, чтобы поразить ее, то украинская армия оснащена в основном американскими Switchblade 300. Есть и несколько Switchblade 600 американского производства. Эти дроны-камикадзе выпускаются в небо при помощи пусковой трубы. Их крылья раскрываются, и они идут за своей целью. После обнаружения они пикируют на нее. Модель 300 менее мощная, чем версия 600: она неспособна уничтожить тяжелый танк. В 6 раз более тяжелый, Switchblade 600 несет нагрузку, эквивалентную нагрузке противотанковой ракеты. На данный момент он пока не был использован на полях сражений. Наконец, как Futura уже сообщала ранее, американцы из Aevex Aerpspace модифицировали свой дрон-камикадзе Phoenix Ghost, чтобы он полностью отвечал запросам украинских военных. Он может держаться более 120 часов в воздухе. Если его заряды и не пробивают броню тяжелого танка, то они хотя бы смогут нейтрализовать российскую артиллерию. У россиян, в свою очередь, дрон Zala KYB может быть применен для разведки или в качестве дрона-камикадзе. Дрон может функционировать автономно при помощи своего искусственного интеллекта, чтобы навестись на цель и поразить ее.

Звезда экрана — Bayraktar TB2

"Телезвездами" среди дронов являются летательные аппараты с фиксированным крылом большого размера, наделенные значительной автономией, способные летать высоко и нести настоящие ракеты. У России это "Орион", дрон, который имеет возможность находится в воздухе в течение 24 часов и используется для разведки и авиаударов. С украинской стороны, настоящей звездой является турецкий Bayraktar TB2. Этот дрон отмечают за его доступную цену, производительность и разрушительную способность. Он несет на себе четыре противотанковых заряда с лазерным наведением. Bayraktar TB2 даже стал героем популярной в стране песни. В плане "информационной войны" именно по "байрактарам" обе стороны дают противоречивую статистику: российская сторона заявляет, что сбила порядка 39 машин, в то время как Украина клянется, что никогда не имела больше 36. Тем не менее, в социальных сетях распространилось несколько кадров уничтоженного TB2. Кроме этого беспилотника, в украинской армии эксплуатируется самодельный UJ-22. Летательный аппарат в основном используется для разведки и артиллерийской поддержки. Однако он может нести боеприпасы. Есть и беспилотник гораздо меньших размеров Punisher, оружие киевского производства. Беспилотник используется для воздушных ударов 75-миллиметровыми бомбами. Гибкий в своем использовании, он также может быть оснащен несколькими другими типами взрывчатых устройств.

Автор: Луи Невё (Louis Neveu)