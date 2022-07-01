Как правильно выбрать сейф для нарезного оружия

Спустя 5 лет владения гладкоствольным оружием можно получить разрешение и на приобретение нарезного. Одно из условий для этого — наличие оружейного шкафа или сейфа для хранения. Российское законодательство предъявляет к нему определенные требования, которые обязательно нужно учитывать при выборе. Чтобы упростить вам задачу, мы решили подробно разобрать этот вопрос. Предлагаем изучить основные требования к условиям хранения нарезного оружия в домашних условиях, актуальные на 2022 год.

Содержание:

Популярный миф о сейфах для нарезного оружия. Законодательные требования к сейфу. Критерии выбора сейфа с точки зрения качества и соответствия закону. Полезные советы для всех, кто планирует покупку сейфа.

Первое — развенчиваем миф о сейфах для нарезного оружия

Среди владельцев оружия бытует расхожее мнение, что для нарезного оружия нужен только металлический сейф из стали толщиной не менее 3 мм, оснащенный двумя замками и отдельным запираемым отделением для хранения патронов.

В реальности это требование распространяется только на юридические лица, а физическим его соблюдать нет необходимости. Для обычных людей действуют одинаковые правила для хранения что нарезного, что гладкоствольного оружия. Все потому, что главная цель здесь — создать условия для безопасности и сохранности оружия, а также исключить доступ к нему посторонних. Исходя из этого, делаем вывод, что хранение можно организовать в запираемом на замке сейфе, металлическом шкафу или даже деревянном ящике, обшитом железными листами.

Мы развенчали популярный миф, выяснив, что требования к хранению нарезного и гладкоствольного оружия одинаковы для физических лиц. Теперь перечислим эти требования, приведя конкретные статьи законов и постановления.

Второе — изучаем требования к сейфу для нарезного оружия

Всего есть 3 нормативных документа, которые описывают требования к порядку хранения огнестрельного оружия физлицами. Первый и основной из них — это Федеральный закон №150–ФЗ «Об оружии». Рассматриваемый закон, в частности статья 22 дает полномочия Правительству РФ устанавливать требования к условиям хранения оружия.

Второй документ — Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. №814. Подробно о хранении оружия рассказывается в пункте №59. Самые важные правила:

Оружие и боеприпасы должны храниться по месту жительства их владельца, на которого оформлено разрешение.

Для обеспечения безопасности и предотвращения доступа посторонних для хранения должен использоваться запирающийся на замок сейф, сейфовый или металлический шкаф, ящик из высокопрочных материалов.

При хранении оружия в месте временного пребывания должны быть соблюдены условия по предотвращению доступа посторонних лиц.

Согласно Постановлению, органы внутренних дел вправе проверять, соблюдает ли владелец зарегистрированного оружия установленный порядок хранения.

Те же требования к хранению огнестрельного оружия приводятся в еще одном документе — Приказе МВД №288 от 12.04.1999 г., который описывает меры реализации Постановления Правительства РФ от 21 июля 1998 г. №814. В пункте 162 раздела XX приказа говорится о том, в каких условиях граждане РФ должны хранить оружие и боеприпасы.

Третье — определяем главные критерии выбора сейфа

Из перечисленных требований к хранению огнестрельного, в том числе и нарезного оружия, актуальных на 2022 год, можно сделать вывод, что формально для этой цели подойдет металлический сейф, запирающийся на замок.

Но нужно помнить, что безопасность — это не просто формальность. Поэтому при выборе необходимо подключить здравый смысл и прагматизм. Безопасность сейфа напрямую зависит от толщины металла. Чем он толще, тем тяжелее и прочнее шкаф. Минимальная толщина металла, обеспечивающая достаточную прочность, составляет 2 мм. Лучше всего заложить в бюджет возможность покупки модели из стали 3 мм, например, сейф Valberg Арсенал российского производства, имеющий оптимальное сочетание цены и качества.

Кроме толщины металла стоит обратить внимание на наличие отдельного запираемого отделения для патронов. Да, в соответствии с внутренней инструкцией МВД соблюдение этого требования обязательно только для юридических лиц. Но на деле его стоит учитывать и физлицам, причем трактовать не буквально как просто хранение оружия в разряженном состоянии, а реально как размещение в другом отсеке, отдельно от патронов.

Отдельное запираемое отделение для боеприпасов — это удобнее, чем хранение россыпью на полке, даже если та с отбортовкой.

Четвертое — берем на вооружение полезные советы

В завершение хотим дать несколько полезных советов по покупке сейфа для нарезного оружия, основанных на опыте тех, кто уже успел приобрести конкретную модель. Для безопасного и комфортного хранения стоит учесть следующее:

Лучше покупать сейф «на вырост», т. е. предусмотреть возможность хранения оружия, которое вы приобретете в будущем. В идеале шкафа должно хватать на размещение всего имеющегося у вас оружия в сборе, и в то же время должен оставаться запас места как минимум для дополнительного ствола. В противном случае при незапланированном расширении арсенала придется покупать и новый сейф.

Важно обращать внимание на особенности хранения конкретного оружия. Например, для оптики нужен сейф глубиной не менее 350 мм. Так, если вы решите модифицировать оружие, вам не потребуется ломать голову, как поместить его в сейф, или каждый раз снимать прицел.

При выборе сейфа обязательно нужно «примерять» патронное отделение под свои запасы. Те, кто занимается получением разрешения на нарезное оружие, уже имеют как минимум 5-летний опыт владения, поэтому понимают, какое количество боеприпасов обычно необходимо, а значит, могут подобрать и патронное отделение.

И напоследок скажем про анкерное крепление к полу или стене, которое предусматривают все оружейные шкафы и сейфы. Пренебрегать этой возможностью не стоит, тем более это дело 5 минут. Надежная фиксация полностью исключает ситуации, в которых сейф может невзначай хлопнуться на кого-нибудь из домочадцев.

Кроме того, дополнительная фиксация к полу или стене значительно повышает безопасность хранения оружия. Для примера: сейф из стали толщиной 2 мм, высотой 1,5 м и весом 30 кг без труда могут унести вместе с парой ружей, на которые он рассчитан. Если же вы зафиксируете его с помощью анкерного крепления, такая ситуация вряд ли когда-то возникнет, и вы сможете быть спокойны за безопасность хранимого оружия.

© Иван Шумилов