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РИА Новости

Путин заявил, что необходимо своевременно получать данные об угрозах России

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Президент России Владимир Путин выступает у памятника "Отечество, доблесть, честь" рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки
Президент России Владимир Путин выступает у памятника "Отечество, доблесть, честь" рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал среди ключевых задач российской внешней разведки своевременное получение сведений о зарубежных военных и геостратегических планах, которые могут угрожать РФ.

Выступая в четверг в штаб-квартире СВР России по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, глава государства перечислил приоритетные задачи, которые должна решать внешняя разведка.

По словам президента, важно видеть общую картину происходящего в мире и "действовать на опережение". Надо своевременно получать информацию о "военных и геостратегических" планах, которые могут нести угрозу России, подчеркнул Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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