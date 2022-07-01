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РИА Новости

В Чечне построят базы для новых батальонов "Ахмата"

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Солдат на крыше здания в Мариуполе
Солдат на крыше здания в Мариуполе.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Глава Чечни Кадыров: в республике появятся базы для новых батальонов "Ахмата"

ПЯТИГОРСК, 30 июн - РИА Новости. Базы для новых батальонов "Ахмат" в составе подразделений Минобороны России строятся в Чеченской республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Ранее Кадыров анонсировал формирование четырех батальонов с внушительным количеством уроженцев республики. Один из них "Запад-Ахмат" уже сформирован.

"Как я ранее сообщал, в Чеченской республике активными темпами проводится формирование новых батальонов в составе подразделений Минобороны России. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова финансирует строительство баз для новых воинских формирований", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что формированием новых батальонов занимается председатель парламента Чечни и по совместительству начальник республиканского штаба СВО Магомед Даудов.

"В среду Даудов вместе с директором департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ Валерием Кузнецовым посетил место строительства баз для новых батальонов", - добавил глава Чечни.

По его словам, Кузнецов высоко оценил качество работ и поблагодарил общественный фонд за организацию для личного состава батальонов комфортных условий несения службы.

"В ходе нашей встречи он поделился положительными впечатлениями от посещения молодежной патриотической базы в Беное, где молодые люди и в том числе дети сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, получают всю необходимую подготовку для защиты Отечества от военных угроз. Я поблагодарил Валерия Ивановича за визит в республику, при этом подчеркнув наш серьезный подход к созданию благоприятных условий для несения службы и подготовки будущих защитников нашей великой Родины - России", - добавил Кадыров.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Рамзан Кадыров
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