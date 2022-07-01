В Чечне построят базы для новых батальонов "Ахмата"

Глава Чечни Кадыров: в республике появятся базы для новых батальонов "Ахмата"
ПЯТИГОРСК, 30 июн - РИА Новости. Базы для новых батальонов "Ахмат" в составе подразделений Минобороны России строятся в Чеченской республике, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
Ранее Кадыров анонсировал формирование четырех батальонов с внушительным количеством уроженцев республики. Один из них "Запад-Ахмат" уже сформирован.
Он отметил, что формированием новых батальонов занимается председатель парламента Чечни и по совместительству начальник республиканского штаба СВО Магомед Даудов.
"В среду Даудов вместе с директором департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны РФ Валерием Кузнецовым посетил место строительства баз для новых батальонов", - добавил глава Чечни.
По его словам, Кузнецов высоко оценил качество работ и поблагодарил общественный фонд за организацию для личного состава батальонов комфортных условий несения службы.
"В ходе нашей встречи он поделился положительными впечатлениями от посещения молодежной патриотической базы в Беное, где молодые люди и в том числе дети сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, получают всю необходимую подготовку для защиты Отечества от военных угроз. Я поблагодарил Валерия Ивановича за визит в республику, при этом подчеркнув наш серьезный подход к созданию благоприятных условий для несения службы и подготовки будущих защитников нашей великой Родины - России", - добавил Кадыров.