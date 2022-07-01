Минобороны показало боевую работу «Солнцепека» на Украине

Российские военные применяют тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» в ходе специальной военной операции на Украине для уничтожения укреплений противника. Министерство обороны России показало боевую работу «Солнцепека» Западного военного округа, который уничтожил укрепленные опорные пункты.

На записи видно, как машина занимает позицию и производит выстрелы. «После выполнения боевой задачи экипажи ТОС-1А "Солнцепек" в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки», — отметили в сообщении.

В ведомстве добавили, что высокую точность залповой стрельбы обеспечивает прямое визирование пусковой установки на цель и автоматизированное наведение на дальности стрельбы в несколько километров.

Установка несет 24 термобарических снаряда, которые могут поразить площадь до 40 тысяч квадратных метров. Поражение противника обеспечивают осколки, повышенное давление и высокая температура.

Ранее в публикации «Красной Звезды» рассказали о ремонте ТОС-1А «Солнцепек» в полевых условиях. Ремонтная рота вернула машину в строй менее чем за сутки.

В феврале обозреватель издания 19FortyFive Брент Иствуд назвал тяжелую огнеметную систему ТОС-1 «Буратино» самым мощным неядерным оружием России.