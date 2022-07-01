Глава СВР России Нарышкин: Польша готовится к расчленению Украины

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Польша готовится к расчленению Украины, приняв решение об отделении западных областей страны с созданием подконтрольного Варшаве прокси-государства. По данным службы внешней разведки России, Зеленский уже дал согласие на это.

Польша стремиться воспользоваться ситуацией, при которой украинский режим во главе с Зеленским готов на любые действия, лишь бы спасти себя и свои деньги. В ситуации, складывающейся на Украине сегодня, Варшава шансы украинского президента остаться у власти оценивает как ничтожно малые, то же самое с вариантом победы на поле боя, даже с учетом предоставляемой Западом военной помощи.

В этой связи перспективы политического выживания режима Зеленского также оцениваются поляками как неутешительные

- заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

На этом фоне прорисовывается вариант создания отдельного государства на территории Западной Украины, которое возьмут под защиту польские ВС. Ранее предложенный вариант с вводом миротворцев признан неосуществимым. Кроме того, Польша прорабатывает вариант создания в центральной Украине некой буферной зоны, которая должна предотвратить прямое столкновение польской армии с российской.

В Варшаве уверены, что США и Великобритания поддержат польский план, так как у них не будет другого выхода по мере продвижения российской армии вглубь территории Украины.

(...) по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории у Вашингтона и Лондона не останется иного выбора, кроме как проявить безоговорочную солидарность с союзником, готовым решительно отстаивать интересы Запада на Украине

- добавил Нарышкин.