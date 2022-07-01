Столтенберг пообещал складировать оружие НАТО рядом с Россией

Глава НАТО о борьбе с авторитарными странами: "Мы заботимся о том, чтобы ядерное устрашение работало"

Резкое увеличение западных сил быстрого реагирования, размещение натовских складов оружия поближе к границе с Россией — все эти опасные шаги своей организации генсек альянса Йенс Столтенберг приводит в интервью журналу "Шпигель". При этом у него не возникает и тени сомнения в том, что во все новых и новых рисках виноваты только Москва и Пекин.

Действия России на Украине и становящийся всё более агрессивным Китай — все это вынуждает НАТО искать новую стратегию. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг обещает увеличить количество войск в Восточной Европе и посылает ясный сигнал Пекину.

SРIEGEL: Господин генеральный секретарь, на следующей неделе НАТО проводит первый регулярный саммит с момента входа российских войск на Украину. Какие сигналы вы хотите послать Москве?

Столтенберг: Мы дадим понять, что будем поддерживать Украину всеми силами и сделаем всё, чтобы защитить членов альянса и его территорию. Это имеет решающее значение еще и для того, чтобы предотвратить расширение конфликта за границы Украины.

— Что это значит конкретно?

— В Мадриде будут приняты ключевые решения для будущего НАТО. Мы примем новую стратегическую концепцию, усилим нашу обороноспособность и примем обширный пакет помощи Украине.

— Два с половиной года назад французский президент Эммануэль Макрон диагностировал у НАТО "смерть мозга". Эта война возвратила альянсу право на существование?

— Нет, уже после аннексии Крыма в 2014 году мы серьезно активизировали наши усилия по укреплению обороноспособности. Мы предсказывали вход российских войск еще прошлой осенью, а Россия ввела их в феврале.

— В существующей концепции НАТО Россия еще называется стратегическим партнером. Как в будущем должны быть определено отношение с Москвой?

— Когда в 2010 году мы принимали стратегическую концепцию, тогдашний президент России Дмитрий Медведев еще присутствовал в качестве гостя на саммите НАТО. Сегодня Россия несет ответственность за развязывание самого большого вооруженного конфликта в Европе с момента окончания Второй мировой войны. Россия — больше не стратегический партнер. Она представляет собой самую большую непосредственную угрозу нашей безопасности и нашим ценностям. Это отражено в новой концепции.

— Есть ли тем не менее пространство для диалога с Москвой?

— Россия остается нашим самым большим соседом. У России самый большой ядерный арсенал в мире. Нам нужны каналы коммуникации, чтобы недоразумения не привели к неконтролируемой реакции. Надеюсь, что когда-нибудь мы вновь сможем говорить о контроле над вооружениями. Но это станет возможно только в том случае, если Россия фундаментально изменит своё агрессивное и противоправное поведение.

— Макрон предостерегал, что не следует унижать Путина. Мы разделяете его опасения?

— Как сказал президент Зеленский, нынешний военный конфликт когда-нибудь закончится за столом переговоров. А вот насчет условий, на которых будет заключен этот мир, решение должна принимать только Украина. Мы отвечаем за то, чтобы сама Украина и ее позиция на переговорах были как можно сильнее. Поэтому все союзники поддерживают Украину военными, финансовыми и гуманитарными средствами. В то же время нам нужно избегать эскалации. Столкновение России и Украины — это ужасно. Но война между НАТО и Россией была бы еще хуже. Однако у Москвы не должно быть никаких иллюзий: НАТО будет защищать каждый квадратный сантиметр территории альянса.

— Пойдет ли на саммите в Мадриде речь о конкретной численности войск?

— Мы уже увеличили число так называемых групп быстрого реагирования в Восточной Европе с четырех до восьми. Сейчас в регионе 40 тысяч солдат находятся под командованием НАТО. Мы будем и дальше расширять наше присутствие, а также складировать больше военного снаряжение на местах рядом с Россией, чтобы в случае конфликта иметь его под рукой. Насколько это важно, показал ход военных действий на Украине. Людей можно переместить быстро, а тяжелое вооружение — нет.

— В последние годы Россия разработала ряд новых систем вооружения, способных нести ядерные заряды, в том числе огромную межконтинентальную ракету "Сармат", гиперзвуковые крылатые ракеты и подводный дрон дальнего действия, способный якобы превратить в безлюдные пустыни целые прибрежные регионы. Не должна ли НАТО модернизировать свой ядерный арсенал, чтобы отвратить Путина от использования подобного вооружения?

— Мы постоянно проверяем, насколько нам необходимо модернизировать наши ядерные силы, чтобы они оставались надежными и эффективными. Мы всегда заботимся о том, чтобы ядерное устрашение работало. Но мы не намереваемся размещать атомное оружие в Восточной Европе. Мы не хотим зеркально отвечать на то, что делает Россия.

— Что можно сказать о единстве НАТО, если одна из стран-членов — в данном случае Турция — блокирует принятие Финляндии и Швеции в альянс вопреки желанию всех других членов?

— Конечно, среди 30 союзников всегда возникают разногласия. Решения Финляндии и Швеции вступить в НАТО имеют историческое значение. Я исхожу из того, что они станут членами. Это не только укрепит эти две страны, но и всё трансатлантическое содружество.

— Турецкий президент Эрдоган постоянно находит новые причины, чтобы блокировать принятие Финляндии и Швеции.

— Мы должны отнестись серьезно к аргументам Турции. Она пережила много терактов, как и любая другая страна НАТО. Кроме того, она — важный союзник, хотя бы из-за своего стратегико-географического положения. Поэтому мы интенсивно работаем с Анкарой, Хельсинки и Стокгольмом, чтобы вместе найти решение.

— Ожидаете ли вы, что решение будут принято уже в Мадриде?

— Этого еще сказать нельзя. Но мы пытаемся продвигаться как можно быстрее.

— Какую роль будет играть Китай в новой стратегической концепции?

— Принятая в Лиссабоне стратегическая концепция не упоминала Китай ни единым словом. Такого в Мадриде точно не будет. Китай нам не противник, но подъем Китая является вызовом нашим интересам, нашей безопасности и нашим ценностям. Этот четкий сигнал Китаю НАТО посылает из Мадрида.

— Где конкретно Китай бросает вызов НАТО?

— Авторитарные государства во все большей степени подвергают сомнению основанный на правилах мировой порядок и не разделяют наших ценностей. Правительство в Пекине подавляет демократические силы в собственной стране и такие национальные меньшинства, как уйгуры. Мы также должны учитывать, что Пекин и Москва поддерживают друг друга дипломатически и тесно сотрудничают в военной области. Китай впервые четко высказался против расширения НАТО и тем самым против коренного принципа европейской безопасности, согласно которому каждая страна имеет право выбирать, в какой оборонительный союз ей вступать.

Ральф Нойкирх (Ralf Neukirch) и Маркус Беккер (Markus Becker)