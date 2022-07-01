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Газета.ru

«Как плацдарм для наступления не интересен». Почему армия России покинула Змеиный

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Источник изображения: gazeta.ru

Контр-адмирал Сидякин рассказал, в чем ценность острова Змеиный для ВС России и Украины

Минобороны России объявило о добровольном выводе военных с украинского острова Змеиный. «Газета.Ru» вместе с экспертами разбиралась - в чем ценность Змеиного с военной точки зрения и почему его сначала заняли, а потом оставили.

«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», - заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



24 февраля 2022 года в ходе специальной операции Украина утратила контроль над островом. При этом первоначально МВД Украины сообщило, что после отказа сложить оружие 13 пограничников, находившихся на острове, были уничтожены. Впоследствии выяснилось, что они были захвачены в плен российскими военными.

Стратегическая ценность острова Змеиный заключается в его положении - это 35-40 км от побережья Румынии, где базируются самолеты ВВС США, в том числе - истребительная авиация. Кроме того, это прямое направление на устье Дуная, впадающего здесь в Черное море, через который возможно перемещение как барж с вооружениями, так и сельхозпродукции.

«Мимо острова, находящегося на удалении 140 километров от Одессы, не пройдет незамеченным ни один боевой корабль или транспортное судно. Украинские военные использовали на острове РЛС «Буревестник-1» с дальностью обнаружения крупных морских судов в 40 морских миль (чуть более 74 км). Это оборудование позволяло им наблюдать как за морем, так и за устьем Дуная», - рассказал «Газете.Ru» контр-адмирал в отставке Валерий Сидякин.

По данным ряда западных и украинских СМИ, на острове Змеиный до того, как его взяла под контроль российская армия, кроме украинских пограничников находились также американские военные, которые располагали оборудованием, позволяющим поддерживать связь с самолетами-разведчиками RC-135 и стратегическими бомбардировщиками B52H Stratofortress, способными нести крылатые ракеты Tomahawk.

«В советские времена на острове размещалась радиолокационная рота войск противовоздушной обороны и специальный взвод береговой системы наблюдения ВМФ. В их задачу входило прикрытие подходов к Одессе со стороны моря кораблями НАТО и контроль воздушного пространства в этом регионе. Змеиный, после вхождения в состав Украины, стал смотреть в другую сторону, и украинские военные обеспечивали уже

интересы Североатлантического альянса», - сообщил «Газете.Ru» военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Виктор Макаров.

Эксперт при этом подчеркнул, что остров представляет из себя очень небольшой плацдарм, где нет возможности разместить крупные вооружения и пусковые установки оперативно-тактических ракет, в том числе «Искандер», или системы ПВО/ПРО типа С-300 или С-400.

«Есть в военном сленге такое понятие, как «реперные точки», которые означают места занятия ключевых позиций. Начало российской спецоперации обозначилось выходом на такие реперы - к Чернигову, Харькову, на окраины Киева, к Херсону и к острову Змеиный. В этих точках российская армия удерживала ВСУ в напряжении, что позволяло сосредоточить усилия на Донбассе», - рассказал «Газете.Ru» политолог Александр Зимовский.

Эксперт добавил, что этой цели Вооруженные силы РФ достигли. «ВСУ не могли выдвинуть дополнительные силы к Донбассу, а их инфраструктуру уничтожала российская армия с помощью высокоточного оружия», - считает Зимовский.

Контр-адмирал Сидякин, в свою очередь, полагает, что контроль над Змеиным не дал странам НАТО возможность рассматривать вопрос о вмешательстве в конфликт на первом этапе спецоперации.

«Если бы альянс НАТО решил вмешаться в ситуацию на Украине, то установил морской коридор с одним из немногих украинских портов, которые можно использовать в военном плане, а это именно Одесса. Контроль над Змеиным купировал эту возможность изначально. Задача выполнена, а как плацдарм для наступления остров не интересен», - заключил контр-адмирал.

Виктор Сокирко

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