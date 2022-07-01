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РИА Новости

В Британии испугались беспрецедентной мощи новой российской ракеты

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Испытание баллистической ракеты "Сармат"
Испытание баллистической ракеты "Сармат".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Запад должен признать правоту президента России Владимира Путина в его заявлении о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", пишет британское издание Mirror.

Ранее Путин отметил, что стратегический ракетный комплекс призван укрепить безопасность и обороноспособность страны, заставив "дважды подумать" тех, кто попытается угрожать России. Он также добавил, что в мире еще долго не будет аналогов "Сармату".

"В данном случае слова президента очень близки к истине", — констатировал журналист.

Бывший высокопоставленный сотрудник Комитета по международным отношениям сената США Том Мур в беседе с изданием заявил, что подобное оружие "представляет серьезную опасность для Великобритании и Соединенных Штатов из-за его особой технологической сложности."

"Дело не в количестве боеголовок, которые может нести "Сармат", а в различных видах вооружений, которые можно разместить на нем", — пояснил свою позицию Мур.

Первое летно-конструкторское испытание ракетного комплекса "Сармат" состоялось в конце апреля. Сейчас "Роскосмос" готовится к его второму запуску. Ранее Владимир Путин заявил, что комплекс "Сармат" поставят на боевое дежурство до конца этого года.

Новая разработка призвана заменить стоящие сейчас на вооружении ракеты "Воевода". В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению.

Как заявляли в Минобороны, "Сармат" — самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она способна гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны и значительно усилит боевую мощь стратегических ядерных сил России. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не стремится никому угрожать.

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