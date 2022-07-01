США: экспорт полупроводников в Россию рухнул на 90%

Глобальный экспорт полупроводников в Россию, которые считаются одними из самых важных технологий, упал за последнее время на 90 процентов из-за введенных западными странами санкций.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Минторга США Джину Раймондо.

По словам чиновника, введенные в отношении Москвы ограничения мешают получать доход аэрокосмическому сектору, а также функционированию военно-промышленного комплекса, в частности, в сфере производства военных самолетов.

По мнению Раймондо, в ближайшие годы Россия вынуждена будет снять с эксплуатации от половины до двух третей самолетов, которые придется разбирать на запчасти для нормального функционирования оставшихся.

По данным Вашингтона, в настоящее время экспортный контроль в отношении России осуществляют 38 стран, включая США.

Ранее сообщалось, что новую электронику в РФ стали разбирать на детали из-за дефицита компонентов.

Между тем, власти РФ уповают на троекратный рост российской радиоэлектронной промышленности к 2030 году.