NASA одобрило продолжение работ над роем плавающих микророботов для океана Европы.

NASA разрешило продолжить работы по проекту SWIM, в рамках которого на Европу может быть отправлен рой небольших плавающих микророботов. Ожидается, что когда они при помощи плавящего лед криобота доберутся до подповерхностного океана спутника, то измерят его свойства, а также поищут биомаркеры, сообщается на сайте Лаборатории реактивного движения NASA.

Спутник Юпитера Европа представляет для астробиологов одно из интереснейших тел в Солнечной системе, под его ледяной корой скрывается многокилометровый водный океан, не замерзающий из-за разогрева недр спутника под действием приливных сил со стороны Юпитера. Океан порождает гейзеры, выбрасывающие водяной пар из трещин в коре, а на его дне могут идти гидротермальные процессы, что обеспечивает условия для возникновения микробиологических форм жизни. В настоящее время идет разработка межпланетных станций Europa Clipper и JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer), целью которых будет Европа, а также спускаемого модуля Europa Lander.

Проект SWIM (Sensing With Independent Micro-Swimmers) был выбран в 2021 году в рамках программы NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts) по поддержке инновационных идей в области астрономии и космонавтики, которые могут быть реализованы в течение ближайших десятилетий. SWIM предполагает исследование океана Европы при помощи роя 3D-печатных плавающих клиновидных микророботов длиной около 12 сантиметров и объемом от 60 до 75 кубических сантиметров, которые способны поддерживать связь при помощи ультразвука. Около четырех десятков роботов могут быть загружены в криобот, длиной 10 сантиметров и диаметром 25 сантиметров (он разрабатывается в рамках проекта SESAME), который будет пробираться сквозь кору Европы, плавя лед. Когда роботы попадут в океан, то будут заниматься анализом его свойств, таких как температура, соленость, уровень кислотности и давление, и искать биомаркеры.

Источник изображения: Ethan Schaler / NASA JPL

В конце июня 2022 года NASA объявило, что проект SWIM успешно завершил первую фазу работ и выиграл право приступить ко второму этапу, который рассчитан на два года, при этом команда проекта получила 600 тысяч долларов. Теперь она должна провести проектирование, прототипирование и тестирование прототипа робота, системы связи роботов между собой, а также построить модель управления роем роботов.

Ранее мы рассказывали о том, как NASA одобрило продолжение работ по лунному радиотелескопу, также выбранному в рамках программы NIAC.

Александр Войтюк