Руководство США ищет способы расчленить Россию

Сценарии расчленения России на несколько государств в открытую стали рассматривать организации, которые финансируют американский бюджет. Мало того – это не просто фантазии политологов-русофобов, за происходящим стоят фигуры влиятельных членов Конгресса США. О чем идет речь и как на это стоило бы реагировать России?

Американская правительственная структура – Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (CSCE, Commission on Security and Cooperation in Europe), также известная как Хельсинкская комиссия США (U.S. Helsinki Commission) – провела заочный брифинг при поддержке Палаты представителей США под названием "Деколонизация России: нравственный и стратегический императив".

Что представляет из себя эта Комиссия? Она основана в 1976 году и является независимой комиссией федерального правительства США. В данном контексте термин "независимая" стоит понимать прямо – независимая от любых правил и норм международного права и подчиняющаяся исключительно американскому государственному департаменту. Также данная Комиссия известна российским специалистам тем, что играла одну из ведущих ролей в подготовке так называемого Закона Магнитского 2012 года

Вся официальная информация, декларируемая на сайте комиссии, носит стандартный камуфляжный характер, созданный по одним лекалам с сотнями других описаний американских демократических институтов. Ее основной задачей заявляются "вопросы укрепления безопасности, развития прав человека и демократии, а также экономического, экологического и военного сотрудничества в регионе ОБСЕ, состоящем из 57 стран".

Примечательно, что в списке 57 стран, указанных в рубрикаторе на сайте Комиссии, открывается страница только одной из них – России, содержащая целый перечень традиционных обвинений нашей страны во всевозможных, по мнению американского истеблишмента, грехах. Попытки открытия страниц прочих государств, от Albania до Uzbekistan, выдают ошибку.

Ведущий брифинга, старший политический советник Комиссии Бахти Нишанов (Bakhti Nishanov), ранее работавший на американские Международный Республиканский Институт (International Republican Institute) и Freedom House, открывая мероприятие, заявил, что "сегодняшняя дискуссия – не просто мозговая стимуляция, но в значительной степени эзотерическое занятие, посвященное теме духа времени (zeitgeist)".

Несмотря на вводную витиеватость, брифинг был посвящен вполне конкретной теме – обсуждению, пока что предварительному, возможных сценариев расчленения России и ликвидации ее государственного суверенитета. Именно это участвовавшие в брифинге эксперты на протяжении всего мероприятия называли "деколонизацией". Кстати, кто они?

На первый взгляд, участниками обсуждения стали представители стандартного набора штатных политологов и пропагандистов, специализирующихся на щедро спонсируемой западными институтами теме "этнических и колониальных преступлений России". Фатима Тлисова, бывший шеф-редактор северокавказского бюро ИА Regnum, получившая в 2007 г. политическое убежище в США и представляющая в настоящее время радио "Голос Америки*".

Ботакоз Касымбекова, уроженка Казахстана, и Эрика Марат, уроженка Киргизии – в настоящее время, в силу удивительного совпадения, обе являются доцентами Колледжа международной безопасности Национального университета обороны США (College of International Security Affairs, National Defense University) и преподавателями в Университете Базеля (Швейцария). Небольшой штрих к академической карьере обеих – Национальный университет обороны (NDU) является вузом, финансируемым Министерством обороны США и непосредственно курируемым руководством Объединенного комитета начальников штабов (CJCS).

Также участие в мероприятии принимали Кейси Мичел (Casey Michel), американский писатель и журналист, автор книги "Американская клептократия", и Анна Гопко, бывший депутат украинской Верховной рады – впрочем, у последней были проблемы со связью, и ничего членораздельного мадам Гопко так и не смогла произнести.

Участники рассуждали об "оккупации" Россией территории Северного Кавказа. Сокрушались над судьбами "колонизированных Россией" стран, народов и наций. Переживали о том, что, активно содействуя крушению СССР в 1991 году, США не довели дело до конца и не завершили процесс тогда же, расчленив Российскую Федерацию. Перемежая свои рассуждения терминами "империализм", "антизападничество" и, разумеется, "деколонизация", участники были едины в общем мнении – для уютного англосаксонского мира было бы весьма удобно, если бы России не было на мировой карте как целостного суверенного государства.

Подобные обсуждения не новы и регулярно становятся предметом обсуждения на различных площадках, от псевдонаучных сборищ западных политологов до прибалтийских сходок откровенно маргинальных политэмигрантов из России. За исключением одного существенного "НО". В самом начале брифинга несколько коротких ремарок о важности брифинга произнес участник, чье лицо так и не появилось на экране в силу "каких-то трудностей технического характера". Видимо, в силу этих же трудностей имя этого участника брифинга, в отличие от всех прочих, было указано скромно и просто – Steve.

Этим скромным человеком, испытывающим трудности перед лицом технического прогресса в столь щекотливой ситуации – обсуждения предварительных планов по расчленению другой страны, – оказался в итоге не кто иной, как сопредседатель комиссии и активный участник целого ряда других мероприятий и конференций по теме "деколонизации России" Стивен Коэн (Stephen Cohen). Член Демократической партии, действующий член Палаты представителей США от девятого избирательного округа штата Теннесси.

Помимо активной борьбы с "российским империализмом", мистер Коэн известен в США и другим: несколько лет назад он cтал фигурантом странной истории, когда вначале был застигнут репортерами за перепиской с молодой и привлекательной девушкой прямо во время ежегодного послания президента США "О положении дел в стране" (SOTU, State of the Union address). Коэн долго путался в показаниях, то называя эту девушку (Викторию Бринк) своей дочерью, которую он встретил лишь за три года, то искреннее удивляясь дальнейшим отрицательным показаниям ДНК-теста, который был вынужден сделать под давлением нездорового общественного ажиотажа.

Впрочем, вопросы этики и личной чистоплотности американских воинов света больше касаются американских граждан и избирателей штата Теннесси. Граждан России, как и других стран, членов ООН должно интересовать в первую очередь грубое нарушение Декларации ООН о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета, принятой резолюцией 2131 (XX) Генеральной Ассамблеи еще 21 декабря 1965 года.

Сам факт проведения брифинга с подобной тематикой и явным прицелом на дальнейшее обсуждение и развитие этой темы американским государственным институтом с участием представителя одного из трех высших федеральных органов государственной власти в США является нарушением базовых принципов невмешательства п. 7 ст. 2 Устава ООН. И если любители эзотерических занятий и сотрудники военных вузов США не несут за подобные идеи никакой ответственности, то представители государственных американских институтов должны представлять себе возможные последствия подобных брифингов.

Может быть, организация и наполнение повестки брифинга прошли мимо председателя комиссии? Очень маловероятно – им является фигура еще более одиозная, чем немолодой и ненастоящий отец Стивен Коэн.

Возглавляет комиссию сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин (Benjamin Louis Cardin). Впервые избран в парламент в 2006 году, трижды переизбирался, срок полномочий заканчивается в 2025 году. В России известен тем, что задолго до масштабных санкций 2022 года предложил тогдашнему госсекретарю Хиллари Клинтон запретить въезд в США для 60 российских чиновников по так называемому списку Магнитского. Также Бен Кардин активно выступал против отмены уже легендарной поправки Джексона – Вэника.

В апреле прошлого года имя сенатора и его взгляды относительно необходимости усиления санкционного давления на Россию стали известны благодаря отечественным пранкерам Вовану и Лексусу, имевшим с сенатором насыщенный разговор от имени тогдашнего главы французского МИД Ле Дриана и вице-президента ПАСЕ от Украины Александра Мережко. Также сенатор на протяжении ряда лет появляется на страницах американских и британских СМИ с заявлениями разной степени остроты, но выдержанных в едином ключе – изолировать и ослабить Россию как ключевой фактор угрозы Pax Americana.

Таким образом, на обширной карте организаций, задействованных в разработке вопроса ликвидации государственного суверенитета Российской Федерации, появился очередной объект – американская Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Отсылки к Хельсинскому акту и принципам ОБСЕ, декларирование приоритета защиты прав человека, жонглирование терминами "антиимпериализм" и "свобода" не должны вводить в заблуждение. Практическая деятельность организаций, направленная на расчленение и ликвидацию Российской Федерации, по ее законам должна рассматриваться как экстремистская и террористическая.

Кстати, завтра, 1 июля Комиссия проведет круглый стол с участием ключевых региональных союзников и партнеров США по безопасности на Черном море. Участники, в число которых входят министры обороны Украины и Румынии, главы МИД Грузии и Турции, заместитель Генерального Секретаря НАТО Мирча Джоане (Mircea Geoana), а также многие другие представители политических и военных кругов США и Причерноморья, будут обсуждать вопросы противостояния так называемой российской агрессии и значение бассейна Черного моря для евроатлантического мира.

Вероятно, деколонизация России, по мнению господ Кардина, Коэна и их сотрудников, должна начаться с черноморского бассейна. Соответствующие выводы о деятельности Комиссии нужно делать уже сейчас – как известно, аппетит приходит во время еды. Особенно у любителей геополитической эзотерики.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Тимур Шафир