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Ростех

Учебный центр Ростеха на базе ОДК-УМПО выпустил мультискиллс-специалистов

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Учебный центр Ростеха на базе ОДК-УМПО
Учебный центр Ростеха на базе ОДК-УМПО.
Источник изображения: ОДК-УМПО

В уфимском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации – ОДК-УМПО вручены дипломы выпускникам Уфимского машиностроительного колледжа, завершившим обучение по инновационной дуальной технологии.

36 студентов Уфимского машиностроительного колледжа стали первыми, кто в сентябре 2019 года заключил с Производственно-учебным центром Ростеха на базе ОДК-УМПО договоры на получение среднего профессионального образования по дуальной программе. За прошедший период они стали мультискиллс-специалистами – освоили сразу несколько профессий, среди которых токарь, фрезеровщик, станочник широкого профиля, оператор станков с программным управлением, наладчик станков и манипуляторов.

«Технология дуального обучения подразумевает подготовку специалистов в тесной связке «колледж-предприятие». Главным в этой работе является практико-ориентированный подход. 30% времени было уделено теории, которую студенты изучали в стенах колледжа, и 70% – практическим занятиям в Производственно-учебном центре авиационного комплекса Ростеха, а также мастерских УМК на территории предприятия, созданных по федеральному проекту «Молодые профессионалы», – пояснил заместитель управляющего директора – директор по персоналу ПАО «ОДК-УМПО» Николай Лютов.

Вместе с дипломами о среднем профессиональном образовании выпускники получили свидетельства о квалификации рабочего по направлению «Обработка металла резанием». Следующим этапом станет трудоустройство на предприятие.

На днях стартовала новая приемная кампания. ПУЦ Ростеха готов принять на обучение как девятиклассников (через целевые договоры с организациями среднего профессионального образования – Уфимским машиностроительным колледжем и Уфимским авиационным техникумом при УГАТУ), так и выпускников 11-х классов для обучения по специальным программам.

Напомним также, что в этом году ОДК-УМПО и УМК совместно выиграли грант в рамках федерального проекта Министерства просвещения РФ «Профессионалитет». УМК получил 210 млн рублей, включая федеральное (100 млн рублей) и региональное (80 млн рублей) финансирование. Остальные средства в размере 30 млн рублей выделил ОДК-УМПО. Благодаря вложениям будет приобретено оборудование, соответствующее запросам современного производства, усовершенствованы образовательные программы, отремонтированы общежития колледжа.

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Россия
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ОДК УК
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