Предприятие по разработке кораблей океанской зоны впервые возглавила женщина

По данным источника в кораблестроительной отрасли, на должность временно исполняющего обязанности генерального директора Северного проектно-конструкторского бюро в Санкт-Петербурге назначили Ольгу Остапко

ТАСС, 30 июня. Ольга Остапко назначена на должность временно исполняющего обязанности генерального директора Северного проектно-конструкторского бюро (ПКБ, в составе Объединенной судостроительной корпорации) в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Ольга Александровна назначена на должность временно исполняющего обязанности генерального директора Северного ПКБ", - сказал он, добавив, что ранее она занимала пост главного инженера предприятия.

По его словам, впервые в истории Северного ПКБ такой высокий пост заняла женщина.

Остапко сменила на посту генерального директора Северного ПКБ Андрея Дьячкова, который занимал эту должность с 2017 года.

Северное ПКБ - ведущее КБ России, специализирующееся на разработке кораблей океанской зоны. В частности, в рамках гособоронзаказа для ВМВ РФ предприятие продолжает работы в обеспечение ремонта с модернизацией тяжелого атомного ракетного крейсера проект 11442М "Адмирал Нахимов", также продолжается работа по обеспечению строительства серии кораблей проекта 22350.

В 2021 году отмечалось 75 лет со дня основания предприятия.