Американцы: провокации против России кончатся для Литвы очень плохо

Литва вознамерилась развязать войну с Россией?

Литовские провокации в адрес Москвы могут очень плохо кончиться для Европы, пишет TAC. Они способны вызвать на континенте полномасштабную войну. Это понимают в НАТО и ЕС.

Дуг Бэндоу

Зачем Литва размахивает красной тряпкой перед носом медведя?

В НАТО самые маленькие страны-члены альянса, как правило, наиболее агрессивны. Вероятно, они знают, что их не призовут к участию в войне, которую они спровоцировали. Они просто слишком малы, чтобы на что-то повлиять.

И вот Литва с армией, насчитывающей всего 8,85 тысячи военнослужащих и 5,65 тысячи резервистов, в настоящее время осуществляет своего рода блокаду против России путем закрытия транзита в Калининград. Этот город была отторгнут у Германии в конце Второй мировой войны и оказался отделенным от остальной России после выхода Прибалтики из Советского Союза. Вильнюс запрещает транспортировку в Калининград и Калининградскую область угля, металлов, электроники и других товаров, подпадающих под действие санкций ЕС. Губернатор области заявил, что примерно половина обычного транзита, поступающего туда из России, находится в запретном списке. Литовские официальные лица утверждают, что лишь "выполняют приказы" вышестоящей инстанции: "Мы просто реализуем санкции, которые были введены на уровне Европейского Союза, и это не имеет никакого отношения к двусторонним отношениям между Россией и Литвой", — заявил президент страны Гитанас Науседа.

Поскольку полеты российских самолетов над территорией ЕС тоже запрещены, пополнение необходимых области ресурсов возможно только по морю. Для Москвы блокирование внутреннего транзита, даже если он осуществляется через третью страну, может стать casus belli (поводом для войны). Российские официальные лица грозно говорят о возмездии и "серьезных последствиях". МИД России предупредил: "Если в ближайшее время транзит грузов между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право предпринять действия в защиту своих национальных интересов."

Кажется странным, что Литва размахивает красной тряпкой перед русским медведем. Страны Балтии годами ноют про свою уязвимость перед российским нападением, требуя, чтобы НАТО и США сделали для них больше того, что есть. На самом деле у некоторых литовских чиновников есть предчувствие того, что из их страны сделают очередного "мученика". Например, Лауринас Кащюнас, который занимается вопросами национальной безопасности в литовском сейме, утверждает: "Мы в некотором смысле являемся современным Западным Берлином". Это отражает крайне преувеличенное у местных политиков ощущения международной значимости Литвы. Ведь Берлин был горячей точкой целой холодной войны, потому что США и Советский Союз ожесточенно спорили между собой о будущем Германии — той континентальной державы, которая доминировала в Европе в прошлом и была призвана занять это место и в будущем. Но роль Литвы? Да никакой особенной роли у нее не было и нет.

В самом деле, если против России не будет предпринято никаких провокаций, то зачем Москве нападать на какую-либо из прибалтийских стран? Какие выгоды она может получить от захвата трех малых государств, которым явно не хватает той исторической значимости, которая приписывается сейчас Украине? Тем более, что они уже входят в НАТО и любое вторжение на их территорию, скорее всего, спровоцирует полномасштабную войну. Более того, те трудности, с которыми Москва столкнулась на Украине, дают основание предположить, что страны Балтии могут оказаться не такой легкой добычей, как считалось ранее. Хотя Россия, несомненно, извлекла уроки из своих ошибок и, вероятно, будет стремиться к решающему результату.

И все же глупо давать путинскому правительству повод для войны. Чиновники Североатлантического альянса признают, что, учитывая нынешнее военное присутствие НАТО в Прибалтике, три маленьких балтийских государства, вероятно, будут повергнуты еще до прибытия сколько-нибудь значимой помощи от альянса. Согласно одному из докладов корпорации Rand Corporation: "При нынешнем развертывании сил НАТО в Восточной Европе, альянс не в состоянии успешно защитить территорию своих наиболее выдвинутых на восток членов. В нескольких военных играх с участием широкого круга опытных военных и аналитиков, самое большое время, которое потребовалось бы российским вооруженным силам, чтобы достичь окраин эстонской и (или) латвийской столиц, составляло 60 часов. Столь быстрое поражение оставило бы НАТО с ограниченным числом вариантов, и все они были бы плохими: чреватое рисками эскалации кровавое контрнаступление с целью освобождения Прибалтики; превентивное вторжение, которым НАТО грозило во время холодной войны или признание хотя бы временного поражения с неопределенными, но предсказуемо катастрофическими последствиями для альянса и, конечно, для Прибалтики".

Правительство Путина, серьезно занятое на Украине, вряд ли откроет новый фронт, прорвавшись через Латвию, а затем Литву, либо используя Беларусь в качестве базы, для захвата 80-километрового Сувалкского коридора, чтобы соединить Россию с Калининградом. С учетом того, что Москва не осуществляет полномасштабной мобилизации, ей, похоже, просто может не хватить необходимых для такой операции войск. Но все же не следует забывать о том, что большинство западных наблюдателей были удивлены операцией России на Украине, а многие еще недавно считали, что Москве не хватит сил для успешных наступательных операций на Донбассе. Так что будущее еще может преподнести нам немало сюрпризов.

В самой меньшей мере, угрозы из Москвы в адрес Вильнюса сейчас наверняка возрастут. Калининград сильно вооружен. Недавно Москва провела военные учения, в ходе которых была имитирована ракетная атака на Эстонию. В минувшие выходные президент России Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и объявил о предстоящей передаче Минску ракет "Искандер-М", способных нести ядерное оружие. Балтийская война — это вариант, который никто не хотел бы видеть в реальности.

Так почему же Литва сознательно нагнетает напряженность?

Возможно, Вильнюс надеется подтолкнуть НАТО, то есть Америку, к прямому военному столкновению с Россией. Время удобное: на этой неделе в Мадриде состоялся саммит альянса. Некоторые в Вильнюсе уже выступают за войну. В марте литовский сейм единогласно принял резолюцию, призывающую к введению над Украиной бесполетной зоны, что повлечет за собой воздушную войну и потребует нанесения ударов по средствам ПВО России. К счастью, такую операцию могут осуществить сейчас только США. Хотя премьер-министр Литвы раскритиковал эту идею, президент Науседа назвал ее "хорошей декларацией", правда, соблюдая в своих высказываниях определенную осторожность. Так что, Вильнюс с тех пор вдруг потерял терпение?

Существует поговорка о том, что, посеяв ветер, рискуешь пожать бурю. Возможно, в Литве это тоже понимают, поэтому на самом деле преследуют более скромную цель. Не исключено, что Вильнюс может надеяться спровоцировать шквал угроз со стороны России, которые придадут дополнительный вес призывам прибалтийских государств к постоянному размещению на их территориях американских войск. Что может быть лучше для продвижения сделанного ранее Науседой предложения о размещении в Прибалтике дополнительных военных гарнизонов США, которые, как он утверждал, "стали бы лучшим гарантом безопасности и сдерживания, которое НАТО могла бы предоставить не только Литве, но и всему региону"?

Действительно, в апреле генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, также выступал за создание постоянных баз НАТО в Восточной Европе. Правда, он предложил сделать американские силы ротационными, но ведь как только военные объекты будут созданы, логичным следующим шагом станет их постоянное присутствие там. CNN уже сообщала о том, что "Пентагон недавно объявил о замене временно размещенных в Восточной Европе войск, сигнализируя о том, что усиленное присутствие США будет сохраняться в течение некоторого времени". Телеканал отметил, что "Пентагон объявил, что примерно 10,5 тысяч военнослужащих армии США будут развернуты в Европе в ближайшие недели и месяцы, чтобы заменить уже находящиеся там силы".

Многие в Вашингтоне поддерживают этот подход. Например, на прошлой неделе Майкл О’Хэнлон из Института Брукингса заявил: "НАТО должна создать достаточный боевой потенциал в Эстонии, Латвии и Литве, чтобы альянс мог надежно защищать территории этих стран в будущей войне против России, ожидая подкрепления с запада".

Почему США должны развертывать эти войска? Операция Москвы на Украине заставила европейцев заявить, что теперь, наконец, после более чем семидесяти лет "поездки зайцем" на Америке, они будут больше тратить на собственную оборону. Ставший нахлебником на время — останется нахлебником навсегда! Видимо, именно такого подхода и ожидают Соединенные Штаты в лице администрации Байдена.

Но пока США продолжают делать для европейцев больше, чтобы на данном этапе спасти их от необходимости делать это самим. С февраля администрация Байдена добавила в Европу 40 тысяч американских военнослужащих. CNN сообщает: "Ожидается, что США в обозримом будущем будут держать 100 тысяч своих военнослужащих в Европе... Высокопоставленные чиновники американской администрации добавляют, что это число может временно увеличиваться, если НАТО будет проводить больше военных учений в регионе, а США могут добавить дополнительные военные базы в Европе, если изменится ситуация в области безопасности".

Все это оказалось самой что ни на есть правдой. Вчера во время саммита НАТО Пентагон объявил о многочисленных "долгосрочных обязательствах по укреплению европейской безопасности", включая размещение постоянных сил в Польше, усиленных ротационных подразделений в странах Балтии и в Румынии, а также различного персонала и техники в других частях континента. Более того, министерство обороны США заявило, что "все эти боеспособные силы и вспомогательные средства поддерживаются значительными инвестициями в долгосрочное присутствие США в Европе", добавив, что министерство "продолжит выделение в этом году 3,8 миллиарда долларов на финансирование Европейской инициативы сдерживания (еще 4,2 миллиарда долларов запрошены на 2023 финансовый год). Эти средства пойдут на обеспечение ротации войск, проведение военных учений, укрепление военной инфраструктуры (строительство складских помещений, модернизация аэродромов и учебных комплексов) и содержание уже развернутых вооружений".

Эти цифры относятся к США, которые продолжают наращивать свои военные расходы. Что же касается других членов НАТО, то несмотря на скромный рост европейских расходов после аннексии Крыма Россией в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе, большинство членов альянса по-прежнему сильно отстают в своих военных расходах от лидера. В прошлом году только одно государство-член НАТО выделило на вооруженные силы бо́льшую долю своего ВВП, чем Америка — Греция, которая опередила Вашингтон на 0,02%. Стоит при этом отметить, что Афины сосредоточили свои военные усилия против Турции, также члена НАТО, а совсем не против России. Всего же только семь европейских членов альянса в своих военных расходах официально достигли отметки в 2% от ВВП.

Если же говорить о прибалтийских государствах и Польше, то военные расходы у них скандально меньше, чем даже самые низкие показатели у других европейских членов НАТО. Возможно, именно поэтому именно эти страны так рьяно и неустанно выступают за большее американское военное присутствие на своих территориях. Так почему же убежденные в том, что их независимости угрожает опасность, тратят меньше пары центов из каждого евро (или злотого) на свою оборону? Украина продемонстрировала полезность грамотной территориальной обороны. И любой, кто ожидает, что кто-то еще придет ему на помощь, должен приложить максимум самостоятельных усилий по обороне с самого начала любого конфликта, а не "зацикливаться" на политическом лоббировании увеличения субсидий от дяди Сэма.

Какова позиция Европы в отношении провокационного замысла Литвы? "Высокий представитель" Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель — человек с большим титулом, но малополезный в реальных делах — сказал, что он "обеспокоен возможным возмездием со стороны России", но в то же время защищал Литву, объясняя, что "она не виновата, она выполняет не свои собственные национальные санкции, и что она действует не по своей воле".

Однако за кулисами ЕС европейские чиновники сильно нервничают. Журнал Politico отмечает "слегка завуалированное, но довольно серьезное противоречие между заявлением Литвы, в котором утверждается, что санкции ЕС включают запрет на транзит металлов, и поэтому, мол, Литва должна заблокировать такой транзит в Калининград, и заявлениями представителя ЕС, который сказал, что Литва просто должна осуществлять "соразмерные" проверки "при разрешении свободного транзита". Как пишет Politico, некий неназванный "высокопоставленный чиновник" Еврокомиссии с раздражением заявил редакции, что "некоторым прибалтам было выгодно усилить напряженность вокруг этой темы".

Без сомнения, это так, и именно это прибалты и делают. И поступая таким образом, Вильнюс сознательно и безрассудно разжигает костер, и так горящий на востоке Европы.

Украина пострадала от российской спецоперации. Американцы справедливо поддерживают защиту Киевом своей независимости и суверенитета. Но более важным интересом для США является предотвращение распространения и эскалации конфликта. Даже если никто на самом деле не хочет самого худшего — полномасштабной войны с применением обычных вооружений между крупными промышленно развитыми государствами, увенчанной обменом ядерными ударами, он должен понимать: чем дольше будут продолжаться текущие боевые действия, тем выше вероятность того, что военный конфликт выйдет из-под контроля.

Вашингтон должен в конфиденциальном порядке донести до Вильнюса и других столиц по всей Европе, особенно на востоке, четкий и жесткий сигнал: подстрекательство Москвы к нанесению удара освободит США от любых обязательств по их защите, даже если они являются членами НАТО. Для Америки и остальной Европы жизненно важно держать "псов войны" на короткой привязи, если это вообще возможно.

Автор: Дуг Бэндоу — старший научный сотрудник Института Катона. Бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана, автор книги "Зарубежные безумия: новая глобальная империя Америки".

Комментарии читателей

Red Death

Анализ хороший, но он держится на ложной посылке — неужели автор серьезно думает, что это лилипуты литовцы вдруг по своей воле решили блокировать Калининград? Я думаю, что это США просто используют их в качестве пешек, чтобы оценить реакцию русских.

Miguel Cervantes

Литва, как маленькое государство-член ЕС и НАТО, проявляет отчаянную смелость в реализации политики этих организаций. У Литвы отсутствует какая-либо инициатива. Это решение по транзиту навязано ей. Просто Литва вынуждена играть роль в команде.

А возьмите Казахстан, который ведет себя гораздо смелее. Ему не за кого спрятаться, а он не поддерживает спецоперацию и не признает фальшивые республики.

Конечно, у Москвы много проблем. Что делать с теми 4 миллионами этнических русских, которые проживают на Донбассе? А как перевоспитать в русских 40 миллионов украинцев?

Скорее всего, ЕС получит этих украинцев либо со своей страной, либо в качестве иммигрантов. В любом случае, это проблемы для России.

Jean Smith

"Подстрекательство Москвы к нанесению удара освободит США от любых обязательств по их защите, даже если они являются членами НАТО".

Вы недооцениваете Путина.

Путина сложно спровоцировать. Он не закатывает истерик, когда не получает желаемого. Он не малыш, не наркоман и не Дональд.

Путин — юрист и агент секретной службы. Он умеет контролировать свои чувства. Он понимает долгосрочную стратегию. Он создавал и утверждал свою политическую власть на протяжении десятилетий. Он способен к политическому реализму.

Путин годами заявлял, что хочет вернуть Русскому миру былую славу. Он относит себя к давней традиции безжалостных русских лидеров, от царей до Сталина, которые жестоко вторгались в соседние государства, когда считали нужным.

Путин будет использовать любой предлог, чтобы вторгнуться. А если таковых не будет, он создаст их по своему усмотрению.

"Но более важным интересом США является предотвращение распространения и эскалации конфликта".

Когда НАТО приняла страны Балтии в члены, НАТО и США пообещали помочь им защитить их суверенитет. Теперь США и предстоит выполнять это свое тогдашнее обещание.

Но недооценивать Путина нельзя.

SouthwestExGOP

Дуг, должно быть, специалист по армии Гренландии или что-то в этом роде, он мало что знает о Европе. Он пишет так, как будто НАТО удивлена тем, что Россия "хорошо справляется" на Донбассе, в то время как кадровые офицеры армии США, с которыми я разговаривал, удивляются тому, что Россия так плохо справляется со всей Украиной. Я отставной офицер ВВС США, и я тоже думал, что Россия была более подготовлена. Александр Солженицын идеально вписался бы в состав нынешних российских вооруженных сил, они мало продвинулись с 1945 года. Ракета "Искандер" была бы как дома в Германии рядом с Фау-2, а российская армия сегодня использует артиллерийскую тактику времен Второй мировой войны.

Россия добивается прогресса на Донбассе, но только за счет тактики "ковровых бомбардировок" с применением артиллерии. Но когда Украина развернет РСЗО большей дальности, русские будут оттеснены. У России заканчиваются даже артиллерийские снаряды и приходится их получать из Белоруссии

Я надеюсь, что литовцы все же будут посдержаннее. Но нужно учитывать, что в Литве сегодня есть армия, хотя и небольшая, но хорошо вооруженная современными ракетами Javelin, NLAW и Stinger, которые нанесли большой урон российским силам на Украине. Имея за спиной НАТО, Литва может нанести России серьезный ущерб

Red Death

Вы слишком много смотрите западные СМИ и/или украинскую пропаганду. Русские могут быть несколько неуклюжими в своей тактике, но они постоянно теснят "уков", сантиметр за кровавым сантиметром. Они не получают тяжелого вооружения с Запада и не могут достаточно быстро подготовить пополнения своего личного состава. Но сценариев, при которых "уки" могут выиграть эту войну, не существует. Если только НАТО не осуществит на Украину полномасштабную военную интервенцию.

What The

Американский внешнеполитический кластер ####, как пчелиный улей трудится над созданием сценариев войны в Европе. Психопатическое государство, которое само сгорит в пламени разжигаемого им адского пламени!