В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главным для Кремля в вопросе обмена пленными с Украиной является возвращение всех военных, сражающихся за право на жизнь жителей ДНР и ЛНР, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Смотрите, для нас главным является возвращение наших военных и всех военных, которые сражались и сражаются за право на жизнь людей Луганской и Донецкой Народных Республик. Это очень важно. По деталям я, опять же, не уполномочен что-либо говорить, это исключительно и полностью прерогатива наших военных", - заявил Песков, отвечая на вопросы, известно ли в Кремле, по какому принципу формировался список на обмен, и являются ли обменянные пленные исключительно российскими военными или среди них есть военнослужащие ЛНР и ДНР.