США провалили второе испытание новой гиперзвуковой ракеты для АПЛ класса «Вирджиния»

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Соединенные Штаты провалили второе подряд испытание прототипа гиперзвуковой ракеты для атомных субмарин, создаваемой в рамках программы разработки неядерных средств нанесения внезапного удара CPS (Conventional Prompt Strike). Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на заявление Пентагона.

Согласно открытой военными США информации, испытания прототипа проходили в минувшую среду на Гавайях, попытка запустить ракету закончилась неудачей из-за отказа двигателя. Других подробностей Пентагон не раскрывает. Известно, что это уже второй неудачный запуск ракеты, первый прошел в октябре 2021 года. В командовании ВМС США обещают в ближайшее время провести проверку и установить, что же случилось.

Отказ произошел после включения двигателя

- заявили в Пентагоне.

Гиперзвуковые неядерные ракеты мгновенного удара, создаваемые по программе Conventional Prompt Strike (CPS) планируется устанавливать на атомные подлодки класса "Вирджиния". Первые серийные образцы нового вооружения в Пентагоне планируют получить к 2024 году, разместить ракеты на АПЛ запланировано на 2028 год. Кроме того, эти же ракеты рассматривают в качестве основного оружия для новейших малозаметных эсминцев типа Zumwalt.

Как заявили в командовании ВМС США, размещение гиперзвуковых ракет мгновенного глобального удара позволит США наносить удар по любой цели на планете менее чем за час. По планам на каждой подлодке класса "Вирджиния" новейшей серии Block V будет размещено до 65 гиперзвуковых ракет. Характеристики ракеты не раскрываются, предварительно она сможет поражать цели на дальности 2275 км, развивая скорость в 5 Махов. Изначально разрабатываются как неатомные ракеты.