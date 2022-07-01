Войти
Военное обозрение

США провалили второе испытание новой гиперзвуковой ракеты для АПЛ класса «Вирджиния»

452
2
0

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты провалили второе подряд испытание прототипа гиперзвуковой ракеты для атомных субмарин, создаваемой в рамках программы разработки неядерных средств нанесения внезапного удара CPS (Conventional Prompt Strike). Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на заявление Пентагона.

Согласно открытой военными США информации, испытания прототипа проходили в минувшую среду на Гавайях, попытка запустить ракету закончилась неудачей из-за отказа двигателя. Других подробностей Пентагон не раскрывает. Известно, что это уже второй неудачный запуск ракеты, первый прошел в октябре 2021 года. В командовании ВМС США обещают в ближайшее время провести проверку и установить, что же случилось.

Отказ произошел после включения двигателя

- заявили в Пентагоне.

Гиперзвуковые неядерные ракеты мгновенного удара, создаваемые по программе Conventional Prompt Strike (CPS) планируется устанавливать на атомные подлодки класса "Вирджиния". Первые серийные образцы нового вооружения в Пентагоне планируют получить к 2024 году, разместить ракеты на АПЛ запланировано на 2028 год. Кроме того, эти же ракеты рассматривают в качестве основного оружия для новейших малозаметных эсминцев типа Zumwalt.

Как заявили в командовании ВМС США, размещение гиперзвуковых ракет мгновенного глобального удара позволит США наносить удар по любой цели на планете менее чем за час. По планам на каждой подлодке класса "Вирджиния" новейшей серии Block V будет размещено до 65 гиперзвуковых ракет. Характеристики ракеты не раскрываются, предварительно она сможет поражать цели на дальности 2275 км, развивая скорость в 5 Махов. Изначально разрабатываются как неатомные ракеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Zumwalt
Проекты
Virginia АПЛ
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
19.05.2021
Там любая война – холодная
29.10.2020
"Безнадежно отстали от России": какое оружие у США не получается освоить
06.03.2020
Удар из бездны. Чем грозит России подводное гиперзвуковое оружие США
20.02.2020
Американские атомные подводные лодки типа Virginia будут оснащены гиперзвуковыми ракетами
20.02.2020
Америка намерена вооружить свой флот гиперзвуковыми ракетами -СМИ
04.01.2019
Америка сама загоняет себя в ловушку
01.11.2018
Авианосцы США: закат эпохи
2 комментария
№1
01.07.2022 12:20
Не правильно. Это был первый испытательный пуск БРСД AUR Dark Eagle, используемой в программах Сухопутных войск США LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) и ВМС США IR CPS (Intermediate Range Conventional Prompt Strike). А в октябре 2021 года пуск отменили тоже из-за проблем с двигателем.
0
Сообщить
№2
01.07.2022 13:00
Поправка: 28 октября 2021 года вообще не испытательный пуск был, а стендовые испытания первой ступени. И они прошли успешно.

http://nevskii-bastion.ru/cps-pkr-usn/
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 19:29
  • 28678
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.07 18:04
  • 38
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 01.07 13:18
  • 2
США провалили испытания гиперзвуковой ракеты
  • 01.07 13:00
  • 2
США провалили второе испытание новой гиперзвуковой ракеты для АПЛ класса «Вирджиния»
  • 01.07 12:45
  • 1
Назван возможный срок появления у США гиперзвукового оружия
  • 01.07 09:38
  • 1
Минобороны показало боевую работу «Солнцепека» на Украине
  • 01.07 01:51
  • 1
Замглавы АО "Кронштадт" Белых: завод по серийному производству БЛА в Дубне заработает в три смены
  • 01.07 00:47
  • 1
Нарышкин поделился секретами работы российских разведчиков-нелегалов
  • 30.06 19:22
  • 3
НАТО переходит к подготовке войны с Россией
  • 30.06 17:31
  • 67
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 30.06 15:31
  • 2
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
  • 30.06 14:41
  • 4
Путин: в Европе хранится 200 американских ядерных тактических боезарядов, для их возможного применения подготовлено 257 самолетов
  • 30.06 13:14
  • 5
Лукашенко попросил Путина помочь приспособить белорусские самолеты под оснащение ядерными боезарядами
  • 30.06 10:21
  • 1
Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров
  • 30.06 06:36
  • 30
Минобороны показало удары Су-25 "Тулумбасами" с предельно малой высоты