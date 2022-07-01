ВС Джибути получили партию БЛА "Байрактар TB2"

Поставленные вооруженным силам Катара шесть разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства турецкой частной компании Baykar Makina и три наземные станции управления.

ЦАМТО, 30 июня. Вооруженные силы Джибути подтвердили, что являются покупателем БЛА "Байрактар TB2" турецкой компании Baykar, продемонстрировав 27 июня эти беспилотники на военном параде, посвященном празднованию Дня независимости.

Производитель БЛА, компания Baykar Makina, разместила фотографии БЛА с мероприятия на своей странице в Twitter, официально подтвердив их экспорт в Джибути.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в параде, посвященном 45-летию независимости этой восточноафриканской страны, были продемонстрированы два БЛА "Байрактар TB2", размещенные на прицепах тяжелых грузовиков. Оба БЛА были украшены национальным флагом Джибути и несли опознавательные знаки ВВС Джибути. Один из аппаратов был вооружен двумя размещенными на подкрыльевых узлах подвески управляемыми малоразмерными боеприпасами MAM-L компании Roketsan. Второй БЛА не был вооружен.

Пока нет данных о количестве и стоимости приобретенных БЛА. Ранее о продаже и поставке "Байрактар TB2" не объявляли ни правительство Джибути, ни правительство Турции. Они также не были замечены на спутниковых снимках международного аэропорта Джибути-Амбули (единственная база ВВС Джибути). Можно предположить, что поставка состоялась в начале июня, когда сервис слежения за полетами зафиксировал рейс самолета ВТА Ил-76 между двумя странами.

До поставки "Байрактар TB2" ВВС Джибути не обладали боевыми самолетами и в основном выполняли задачи материально-технического обеспечения и связи.

По имеющейся информации, военнослужащие ВС Джибути проходили подготовку применению БЛА "Байрактар TB2" в Турции с апреля 2022 года. Выпуск экипажей состоялся 16 июня.

По неофициальной информации, к настоящему времени БЛА "Байрактар TB2" приобрели 22 страны. В числе последних подтвержденных покупателей – Эфиопия и Нигер. БЛА также приобретены Турцией, Катаром, Киргизией, Туркменистаном, Азербайджаном, Польшей, Украиной, Марокко.

БЛА "Байрактар TB2" предназначен для ведения разведки, а также поражения наземных целей с использованием управляемых боеприпасов. Размах крыла аппарата составляет 12 м, длина – 6,5 м. БЛА максимальной взлетной массой 700 кг может нести на четырех подкрыльевых узлах подвески высокоточные боеприпасы MAM-L массой по 21,5 кг, MAM-C массой по 7 кг, позволяющие поражать цели на дальностях от 2 до 8 км. Продолжительность полета БЛА – до 27 ч, масса полезной нагрузки – до 150 кг, дальность действия в зоне прямой видимости – до 150 км.