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ЦАМТО

Замглавы АО "Кронштадт" Белых: завод по серийному производству БЛА в Дубне заработает в три смены

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Кронштадт
Завод, открытый компанией "Кронштадт" в Дубне. Высоким гостям продемонстрировали мощности предприятия и этапы производственного процесса.
Источник изображения: РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 30 июня. Завод по серийному производству разведывательно-ударных БЛА в Дубне заработает в три смены, заявил заместитель гендиректора компании-владельца предприятия – группы "Кронштадт" Алексей Белых на встрече с работниками Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ).

Как отмечает "РИА Новости", производимые на предприятии разведывательно-ударные БЛА "Орион" принимают участие в специальной военной операции, нанося удары по живой силе и инфраструктуре ВСУ.

"Новый завод по производству беспилотных летательных аппаратов в целях выполнения полученных заказов в скором времени перейдет на трехсменный режим работы. В связи с чем компания "Кронштадт" продолжает набор персонала. Соискателям предлагается частичная компенсация аренды жилья, помощь с транспортом, спецодежда и полисы ДМС. Для молодых специалистов и рабочих без опыта в компании реализуются программы наставничества и обучения", – цитирует "РИА Новости" А.Белых.

Как напоминает агентство, ДМЗ перешел в собственность компании "Кронштадт" в июле 2021 года, новый завод по производству беспилотников был построен АО "Кронштадт" рядом с ДМЗ в рекордно короткие сроки – с апреля по декабрь 2021 года. Оба предприятия формируют Центр беспилотной авиации, задачей которого является производство как самих беспилотных аппаратов, так и наземных пунктов управления.

Разработанный АО "Кронштадт" БЛА "Орион" относится к классу средневысотных разведывательно-ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 кг, крейсерская скорость полета – 200 км/ч, максимальная высота полета – 7 тыс. м, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки – 200 кг.

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1 комментарий
№1
01.07.2022 01:51
Уже как 2 месяца нет видео с Орионами
0
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