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РИА Новости

Россия знает цену обязательствам Запада по безопасности, заявил Лавров

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Лавров: Россия не уходит от диалога с Западом по безопасности, но знает цену его обещаниям

МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россия не уходит от диалога с Западом по вопросам европейской безопасности, однако будет знать цену обязательствам, которые западные страны на себя берут, об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Мы к этому (диалогу) готовы, мы от этого не уходим. Но просто будем знать цену тем обязательствам, которые Запад берет на себя. Будем учитывать этот печальный опыт сплошных обманов, которые в сфере европейской безопасности мы испытали за последние тридцать лет. Но к диалогу будем готовы. Послушаем, что Запад имеет предложить", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли Запад со временем готов к равноправному диалогу с Россией и Белоруссией по вопросам европейской безопасности, министр отметил: "В таком русофобском хоре пробиваются иногда здравые голоса, которые призывают учитывать то обстоятельство, что когда-то все равно придется возвращаться к диалогу, сотрудничеству".

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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