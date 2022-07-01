Завод по производству разведывательно-ударных дронов заработает в три смены

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский завод по серийному производству разведывательно-ударных беспилотников в Дубне заработает в три смены, заявил заместитель гендиректора компании-владельца предприятия- группы "Кронштадт" Алексей Белых на встрече с работниками Дубненского машиностроительного завода (ДМЗ).

Производимые на предприятии разведывательно-ударные дроны "Орион" принимают участие в специальной военной операции, нанося удары по украинским войскам.

"Новый завод по выпуску беспилотных летательных аппаратов в целях выполнения полученных заказов в скором времени перейдёт на трёхсменный режим работы. В связи с чем компания "Кронштадт" продолжает набор персонала. Соискателям предлагается частичная компенсация аренды жилья, помощь с транспортом, спецодежда и полисы ДМС. Для молодых специалистов и рабочих без опыта в компании реализуются программы наставничества и обучения", - приводит слова Белых пресс-служба "Кронштадта".

ДМЗ перешло в собственность компании "Кронштадт" в июле 2021 года, новый завод по производству беспилотников был построен "Кронштадтом" рядом с ДМЗ в рекордно короткие сроки - с апреля по декабрь 2021 года. Оба предприятия формируют Центр беспилотной авиации, задачей которого является выпуск как самих беспилотных аппаратов, так и наземных пунктов управления.

Разработанный компанией "Кронштадт" беспилотник "Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета - семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона - 200 килограммов.