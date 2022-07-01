Минобороны опубликовало сообщение по ситуации с состоявшимся обменом пленными

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Состоявшийся 29 июня 2022 года обмен военнопленными между Россией и Украиной был организован по прямому указанию российского президента Владимира Путина в целях сохранения жизней российских и республиканских военнослужащих, попавших в плен украинской армии. Как подчеркивается, жизнь и здоровье наших военных является главной задачей.

Как заявили в Минобороны, в результате обмена удалось сохранить жизни 144 нашим военным, все остальное - потом. Почти все освобожденные из плена российские и республиканские военнослужащие являются ранеными, некоторые тяжело, всем требуется квалифицированная медицинская помощь.

Обмен был организован и проведен по прямому указанию Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача

- говорится в сообщении Минобороны.

Накануне стало известно, что Россия и Украина провели обмен пленными по схеме 144 на 144 человека. Это самый большой обмен с начала российской спецоперации на Украине. Обмен производился на территории Запорожской области в районе Каменского. В числе переданных Украине военнослужащих имелись капитулировавшие на "Азовстали" рядовые боевики нацполка "Азов"* (экстремистское формирование, запрещено в России) из числа тяжелораненых. Как позднее заявили в Донецке и Луганске, на обмен отправили только раненых из рядового состава, в отношении которых проверка уже закончена. Никто из главарей "Азова"* в обменные списки не попал, несмотря на заявления Зеленского.