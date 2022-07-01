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Интерфакс-АВН

Лукашенко: в Белоруссии нет складов ядерных боеприпасов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

Минск. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Никакого зеркального ответа со стороны Белоруссии и России на военную активность НАТО в регионе пока не последовало, ядерные боеприпасы в Белоруссии не хранятся, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных - в России. У нас их нет. А в шести точках находятся и склады боеприпасов НАТО", - сказал Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в четверг.

Президент Белоруссии дал понять, что критически воспринимает тренировочные полеты самолетов НАТО с ядерными "болванками" у границ Союзного государства. "Они же летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы завтра ядерную бомбу в самолет положить и сбросить туда, куда надо", - предположил он.

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Белоруссия
Россия
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Лавров Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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